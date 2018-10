Federer in finale a Basilea | può vincere il suo 99° torneo

Tennis - Basilea : Per Federer la finale numero 14. Zverev stoppato da Copil : Tutto facile per Roger Federer che batte in due set il russo Medvedev 6-1 6-4 e centra la finale numero 14 del torneo di casa. Niente duello con Sascha Zverev però: il tedesco si è fermato a sorpresa ...

Tennis - a Basilea la finale sarà Federer-Copil - mentre a Vienna si sfideranno Nishikori ed Anderson : Si sono disputate oggi le semifinali dei due tornei ATP 500 della settimana. Tre dei quattro Tennisti più attesi, e favoriti dal seeding hanno superato l’ostacolo e domani disputeranno la finale, mentre saluta la compagnia il tedesco Alexander Zverev. Andiamo a scoprire i risultati odierni. A Basilea l’atto conclusivo sarà tra il padrone di casa, l’elvetico Roger Federer, ed il romeno Marius Copil. Il primo, dopo un difficile ...

Atp Basilea – Federer soffre ma supera Simon in tre set - lo svizzero stacca il pass per la semifinale : Partita complicata per il tennista svizzero, che suda le proverbiali sette camicie per avere ragione di Simon Roger Federer suda le proverbiali sette camicie per avere ragione di Gilles Simon, rivelatosi un avversario ostico per lo svizzero nei quarti di finale del torneo Atp di Basilea. Il padrone di casa riesce ad avere la meglio in tre complicati set, tenendo a bada il francese nei momenti topici dell’incontro, durato ben due ore ...

Atp Shanghai : Federer ko - Coric in finale : ANSA, - ROMA, 13 OTT - Sarà il croato Borna Coric, n.19 Atp, a sfidare domani Novak Djokovic nella finale del torneo di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione. Coric ha sconfitto in due set ...

Tennis - Shanghai : Federer batte Nishikori e vola in semifinale : ROMA - In soli due set, Roger Federer ha eliminato il giapponese Kei Nishikori dal torneo Atp di Shanghai , penultimo Masters 1000 della stagione, e si presenta in semifinale, dove affronterà il ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Djokovic affronterà Zverev in semifinale. Federer supera Nishikori : Giornata di quarti di finale nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) di Tennis e pronostici rispettati. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto sul cemento cinese. Djokovic IN SCIOLTEZZA – Novak Djokovic conferma la tradizione positiva contro il sudafricano Kevin Anderson e porta a sette il computo dei successi negli scontri diretti in otto match disputati. Il serbo dà seguito alla tradizione in questo torneo, visto che nelle sue precedenti ...

