Fabrizio Corona non si ferma | La mia adrenalina è a mille | guai a sfidarmi

Fabrizio Corona su Ilary Blasi : ”Boicottatela su Instagram”. Ma ecco cosa succede : Dopo la puntata di giovedì del Grande Fratello Vip, che ha ospitato il duro scontro tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi, l’ex re dei paparazzi ha preso in mano il telefono per attaccare la conduttrice e dichiarare che presto “scatenerà l’inferno” proprio per via di ciò che è successo. Una volta terminato il faccia a faccia con Silvia Provvedi, all’esterno della casa più spiata d’Italia è accaduto l’inaspettato. Tra Fabrizio ...

Fabrizio Corona : il cachet per il reality Mediaset sarebbe salito da 40 a 50 mila euro : Quanto ha incassato Fabrizio Corona per partecipare ad una puntata del Grande Fratello Vip? Se fino a pochi giorni fa si diceva che Mediaset avesse concordato una cifra che si aggirava attorno ai 40 mila euro per l'ospitata dell'imprenditore nel reality di Canale 5, in queste ore Davide Maggio ha fornito nuovi interessanti Gossip a riguardo. Il giornalista, tramite il suo account Twitter, ha fatto sapere che il cachet percepito dall'ex re dei ...

Grande Fratello Vip - rissa furibonda Ilary Blasi-Fabrizio Corona : non solo le corna di Totti - cosa c'è dietro : E poi frasi da gradasso: 'Persone importanti del mondo della tv lo sanno che ha scritto una str***ta. Fattene una ragione, sei stata tradita un mese prima del matrimonio. Succede'. 'Io sono andata ...

Fabrizio Corona avrebbe spaccato il camerino del reality show dopo lo scontro in tv : L'ospitata di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip non è passata affatto inosservata, non tanto per il confronto con la sua ex fidanzata Silvia Provvedi, ma per lo scontro in diretta con la padrona di casa Ilary Blasi. La signora Totti, infatti, ha scelto di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, affrontando in un durissimo 'faccia a faccia' il suo rivale Corona che tredici anni fa aveva cercato di rovinarle il matrimonio con una serie di ...

Belen : il gesto e le parole per Fabrizio Corona dopo la lite con Ilary Blasi : Le parole di Belen Rodriguez per Fabrizio Corona dopo l’ospitata al Grande Fratello Vip Continua a far discutere la furiosa litigata tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi al Grande Fratello Vip. Nella questione è intervenuta, seppur implicitamente, pure Belen Rodriguez. La conduttrice di Tu si que vales ha cominciato a seguire di nuovo su Instagram […] L'articolo Belen: il gesto e le parole per Fabrizio Corona dopo la lite con Ilary ...

Carlos Corona tornerà a vivere con Nina Moric. Fabrizio Corona : “Nina ha una vita molto più normale della mia”. Leggi l’intervista : Carlos Corona tornerà a vivere con la madre Nina Moric. A rivelarlo è il padre Fabrizio Corona, in un’intervista rilasciata a LOFT tra le due recenti e discusse ospitate televisive: quella al Maurizio Costanzo Show, in cui... L'articolo Carlos Corona tornerà a vivere con Nina Moric. Fabrizio Corona: “Nina ha una vita molto più normale della mia”. Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Fabrizio Corona dopo la lite con Ilary è stato cacciato da Mediaset - ecco il motivo : Fabrizio Corona ieri ha avuto una serata molto movimentata la lite con Ilary Blasi ha appassionato milioni di telespettatori. dopo i fatti di ieri, il re dei paparazzi è stato cacciato da Mediaset E’ inutile negarlo o girarci attorno: la lite avvenuta ieri sera, alla diretta del GF Vip, tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi ha appassionato milioni di telespettatori. Finalmente, dopo quasi 13 anni, la bella conduttrice romana ha avuto la sua vendetta ...

