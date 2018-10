F1 | Messico | Ricciardo in pole | Vettel 4°

Formula Uno - Messico : Ricciardo in pole davanti a Verstappen ed Hamilton : La Red Bull aveva già dato buone indicazioni nelle prove libere e si è confermata nelle qualifiche. Daniel Ricciardo, infatti, si è preso la pole position nel gran premio del Messico con un ultimo ...

F.1 - GP del Messico - Doppietta Red Bull : la pole è di Ricciardo : La Red Bull Racing ha monopolizzato la prima fila del Gran Premio del Messico, diciannovesima prova del Mondiale di Formula 1. Daniel Ricciardo ha conquistato - un po' a sorpresa - la pole position, strappandola dalle mani del compagno di squadra Max Verstappen per soli 26 millesimi di secondo. Terza posizione per Lewis Hamilton: l'inglese è riuscito a stare davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel e all'altra Mercedes del compagno di squadra, ...

Daniel Ricciardo - GP Messico F1 2018 : “Una pole fantastica con un giro perfetto. Domani in gara sarà battaglia” : Daniel Ricciardo è al settimo cielo dopo aver centrato la pole position del Gran Premio del Messico di Formula Uno 2018. L’australiano si presenta ai microfoni di David Coulthard per le interviste di rito post-qualifiche con il suo solito enorme sorriso sulle labbra. Il portacolori della Red Bull non riesce a nascondere la sua gioia, dopo mesi davvero complicati. “Sono davvero felice per questa pole position che mi ripaga di tante ...

F1 – Tra sacro e profano - Daniel Ricciardo in Messico mostra i suoi eccentrici calzini [FOTO] : Daniel Ricciardo, mai ordinario, durante un’intervista mostra i suoi eccentrici calzini dai disegni sacri Daniel Ricciardo ha mostrato in un’intervista un paio di calzini davvero particolari. Il simpaticissimo pilota della Red Bull, attualmente impegnato in Messico per il campionato mondiale di F1, ha alzato i suoi pantaloni ed ha fatto vedere l’eccentriche calze, contraddistinte da delle figure sacre. I disegnini sugli ...