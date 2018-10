F1 | Verstappen è una furia dopo le qualifiche | travolto il cartellone segnaposto VIDEO

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Gp Stati Uniti 2018 : pole per Hamilton. La sfortuna di Verstappen : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp Stati Uniti 2018 Austin: Lewis Hamilton trova la pole position, prima fila completata da Raikkonen. Vettel in terza fila.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 14:40:00 GMT)

F1 - Verstappen : «Qualifiche più lunghe? Non è una buona idea» : ROMA - Aggiungere un'ulteriore sessione finale alle qualifiche, alla quale arriverebbero solo otto piloti, è un'idea che non convince Max Verstappen. Secondo il driver della Red Bull una eventuale 'Q4'...

F1 - la rivelazione di Max Verstappen : “vorrei provare una MotoGp - ma la Red Bull me lo ha proibito” : Il pilota della Red Bull ha rivelato di aver ricevuto un no categorico dal proprio team per provare una moto della classe regina Predestinato in Formula 1, ma innamorato anche della MotoGp. Max Verstappen non si nasconde, sottolineando di avere tra i suoi sogni quello di provare una moto della classe regina, provando l’adrenalina delle due ruote. LaPresse/AFP Essendo la Red Bull il main sponsor della KTM, l’olandese ha provato ...

F1 - Raikkonen una furia contro i commissari di gara : “ridicoli i cinque secondi di penalità a Verstappen” : Il pilota finlandese ha chiuso al quinto posto il Gp di Suzuka, costretto a fare i conti con alcuni problemi alla sua Ferrari dovuti al contatto con Verstappen Un contatto che si sarebbe potuto evitare, una manovra azzardata costata cinque secondi di penalità a Max Verstappen e alcuni danni sulla propria Ferrari a Kimi Raikkonen. Photo4/LaPresse L’intervento dei commissari ha creato sensazioni contrastanti, con l’olandese ...

F1 – Che batosta per Verstappen : ancora una penalizzazione per Max a Sochi : ancora una penalizzazione per Max Verstappen a Sochi: l’olandese della Red Bull sanzionato per non aver rispettato la bandiera gialla in Q1 Non c’è pace per Max Verstappen: l’olandese della Red Bull, già penalizzato per la decisione della Red Bull di omologare un nuovo motore Renault e per la sostituzione del cambio, è stato nuovamente sanzionato a Sochi dopo le qualifiche del Gp di Russia. Photo4 / LaPresse 3 posizioni ...

F1 - Red Bull verso una pesante penalità a Sochi : brutte notizie per Verstappen e Ricciardo : La Red Bull va verso la sostituzione del motore sia di Verstappen che di Ricciardo, costringendo dunque i propri piloti a partire dal fondo dello schieramento Non sarà un week-end facile quello di Sochi per Ricciardo e Verstappen, la Red Bull infatti è intenzionata a sostituire entrambi i motori delle proprie monoposto, obbligando l’australiano e l’olandese a partire dal fondo della griglia. Una scelta dettata dal fatto che la ...

F1 - compleanno in pista per Verstappen : “a Sochi un Gp particolare - vorrei poter fare una gara da ricordare” : Il pilota olandese compirà 21 anni proprio domenica in occasione del Gp di Sochi, l’obiettivo è quello di compiere una prestazione da ricordare Ventuno anni da compiere domenica, proprio in occasione del Gp di Sochi. Max Verstappen vuole farsi un regalo, provando a compiere una grande prestazione per rendere questa gara indimenticabile. Photo4 / LaPresse La possibile penalità a cui dovrebbe andare incontro la Red Bull potrebbe ...

F1 - Verstappen : «Mondiale? Tra due anni spero di avere una possibilità» : TORINO - ' Penso che ora abbiamo in pista l'auto migliore, come abbiamo scoperto a Singapore'. Verstappen tra presente e futuro. L'olandese è rimasto incantato dalle ultime prestazioni della sua Red ...

F1 - suona l’allarme per la Red Bull in vista di Sochi : Verstappen verso una pesante penalità : Il pilota olandese probabilmente cambierà alcune componenti del proprio motore, situazione che lo obbligherà a pagare una penalità in griglia-- Brutte notizie per la Red Bull in vista del Gp di Sochi, con ogni probabilità infatti Max Verstappen dovrà scontare una pesante penalità sulla griglia di partenza. I problemi di mappatura a cui ha dovuto far fronte l’olandese durante la gara di Singapore hanno spinto i tecnici della squadra ...