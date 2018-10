F1 Red Bull | Ricciardo | «In pole con un giro pulito»

Prima fila Red Bull in Messico : Prima fila targata Red Bull nel Gran Premio del Messico. Daniel Ricciardo ha conquistato la pole position davanti al compagno di scuderia Max Verstappen ed alla alla Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta ...

Sebastian Vettel - GP Messico F1 2018 : “Abbastanza contento del risultato - le Red Bull erano più veloci” : Sebastian Vettel, nonostante il quarto posto sulla griglia di partenza, mostra una moderata soddisfazione per quanto è riuscito a fare nelle qualifiche del GP del Messico. Il pilota tedesco, pescato dai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio a pochi minuti dal termine delle qualifiche: “Sono abbastanza contento del risultato, credo che sia stata una buona sessione, la macchina andava bene, eravamo molto vicini. ...

Formula 1 - le libere del GP del Messico hanno indicato la Red Bull come la vettura da battere : Red Bull flying, Mercedes struggling " FP2 highlights from Mexico â¬‡ï¸ pic.twitter.com/8zigim6IjG " Formula 1 , @F1, October 27, 2018 Autore Manolo Serafini Categoria Sport

F1 - Red Bull spiona : copiata in Messico una soluzione usata dalla Ferrari ad Austin : La Red Bull ha riproposto i deviatori di flusso provati dalla Ferrari ad Austin, applicandoli sul fondo della monoposto di Verstappen in occasione delle libere in Messico La Red Bull ‘copia’ la Ferrari, provando a sfruttare le intuizioni del team di Maranello per migliorare le prestazioni della propria monoposto. photo4/Lapresse E’ quanto ammesso da Adrian Newey in Messico, dove sulla RB13 di Max Verstappen son comparsi ...

F1 - Hamilton annichilito dalle Red Bull : “fuori dalla nostra portata - le Ferrari invece sono lì con noi” : Il pilota britannico ha commentato l’esito della prima giornata di libere, sottolineando la superiorità della Red Bull Non sarà facile per Lewis Hamilton sfilare la vittoria alle due Red Bull in Messico, la superiorità di Verstappen e Ricciardo nelle libere è stata schiacciante, motivo per il quale il britannico è apparso alquanto preoccupato. photo4/Lapresse L’obiettivo resta comunque quello di portare a casa il titolo ...

Messico : Red Bull anche nelle FP2. Poi KO di Verstappen. Vettel 4° : La Red Bull davanti a tutti anche nelle seconde libere del GP del Messico, con Max Verstappen che ha preceduto di 0.153s Daniel Ricciardo. Ma non è tutto oro quel che luccica, infatti a 10 minuti dalla fine della sessione un problema idraulico ha costretto l’olandese a parcheggiare la sua RB14. Adesso resta da vedere […] L'articolo Messico: Red Bull anche nelle FP2. Poi KO di Verstappen. Vettel 4° sembra essere il primo su ...