F1 – Prima fila tutta Red Bull | Hamilton e Vettel inseguono | la griglia di partenza del

Ricciardo e Verstappen in Prima fila. Vettel e Hamilton in seconda : prima fila targata Red Bull nel Gran Premio del Messico. Daniel Ricciardo ha conquistato la pole position davanti al compagno di scuderia Max Verstappen ed alla alla Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta ...

NBA - Kobe Bryant in Prima fila allo Staples : fa il tifo per LeBron James ma niente incontro : Kobe Bryant arriva allo Staples Center e si accomoda in prima fila, da spettatore: non succedeva da quando i Lakers gli hanno ritirato le maglie , entrambe, la n°8 e la n°24, , ma oggi in città c'è ...

Desirée : "ronde civili" a San Lorenzo - donne in Prima fila : Un gruppo di cittadini, con alcune donne in testa, stanno perlustrando San Lorenzo, il quartiere romano dov'è stata uccisa la sedicenne Desirèe Mariottini. “Non abbiamo nulla da dire”, sottolinea una di loro che assieme ad altri aveva accolto con applausi l'arrivo di Salvini in via dei Lucani. Nel pomeriggio dinanzi al cancello diventato una sorta di altare della memoria, col tributo costante di fiori e ...

Qualcomm annuncia Snapdragon 675 e una versione ridotta del modulo antenna mmWave : Xiaomi e OnePlus in Prima fila : Qualcomm annuncia Snapdragon 675, che dovrebbe essere utilizzato da Xiaomi il prossimo anno, e si prepara all'arrivo dei primi smartphone5G sul mercato. L'articolo Qualcomm annuncia Snapdragon 675 e una versione ridotta del modulo antenna mmWave: Xiaomi e OnePlus in prima fila proviene da TuttoAndroid.

USA : Prima fila per Raikkonen - con Vettel che scatterà 5° : Qualifiche combattute fino all’ultimo metro quelle del GP degli USA, con le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen che hanno chiuso in seconda e terza posizione, alle spalle del leader del Mondiale Lewis Hamilton. Un risultato che sarebbe perfetto se non fosse per la penalità inflitta dai commissari al tedesco per non aver rallentato […] L'articolo USA: prima fila per Raikkonen, con Vettel che scatterà 5° sembra essere il ...

FRANCESCA TESTASECCA - RITORNO DI FIAMMA CON MARIO ERMITO?/ L'ex fidanzata in Prima fila a Tale e quale show : Galeotto fu Tale e quale show: è lì che MARIO Ermito e FRANCESCA TESTASECCA si ritrovano dopo la pausa. A quanto pare, i due sono tornati insieme. (Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Moto2 - Bagnaia centra la pole position a Motegi : Quartararo e Lecuona completano la Prima fila : Il pilota italiano partirà davanti a tutti sulla griglia di partenza, dietro di lui scatteranno Quartararo e Lecuona Splendida pole position per Pecco Bagnaia a Motegi, il pilota dello Sky Racing Team ferma il crono sull’1:50.759 che gli permette di scattare domani davanti a tutti sulla griglia di partenza del Gp del Giappone di Moto2. completano la prima fila Quartararo e Lecuona, costretti ad arrendersi allo strapotere del rider ...

Moto3 - GP Giappone 2018. Pole di Rodrigo - Bezzecchi in Prima fila : Meno 30', meno 20', meno 10', meno 5'… Tutti fermi al box, tanto per cambiare. Poi a 4 minuti dalla chiusura del turno, tutti in pista, appassionatamente. E tutti dietro alla lepre di turno, in ...

MotoGp – Dovizioso in pole - nessuna Honda ufficiale in Prima fila a Motegi : la griglia di partenza del Gp del Giappone : Andrea Dovizioso in pole position a Motegi: la griglia di partenza del Gp del Giappone E’ la Ducati di Andrea Dovizioso a piazzarsi davanti a tutti nelle qualifiche del Gp del Giappone. Una moto italiana, nella casa di Honda e Yamaha, guidata da un pilota italiano, ha conquistato la prima casella in griglia di partenza del Gp del Giappone. Dovizioso partirà infatti dalla pole position domani a Motegi, seguito da Zarco e Miller. Solo ...

Dl fiscale - Conte convoca il Cdm per sabato - Salvini Prima si sfila poi ci ripensa : 'Se serve ci sarò - basta litigi' : ... aveva detto infatti la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente della Camera, Roberto Fico: "E' chiaro che al di là di ciò che è successo, ...

Grafene - il Nobel Novoselov : l’Italia in Prima fila nella ricerca : Lo scopritore del Grafene, il premio Nobel Konstantin Novoselov, a margine della conferenza “Graphene: revolution is coming to Earth… and space“, organizzata al Museo della scienza e della tecnologia dall’azienda Leonardo, ha dichiarato che l’Italia è in prima fila nella ricerca sul materiale, che sta aprendo la strada a una vera e propria rivoluzione tecnologica. L’evento ha sottolineato il ruolo della ...

Moto2 - Marini : 'Bella Prima fila - ci ho creduto' : Con un giro veloce spiccato al momento più opportuno, Luca Marini a Buriram ha riconquistato un posto in prima fila, oltretutto a soli 34 millesimi dalla pole. Un brillante risultato per il pilota ...

MotoGp - Petrucci in qualifica delude le sue aspettative : 'pensavo di essere in Prima fila' : Danilo Petrucci commenta le qualifiche del Gp di Thailandia: a Buriram il pilota della Pramac deluso per il nono posto in griglia di partenza Niente da fare per Jorge Lorenzo in Thailandia, che deve ...

MotoGp – Petrucci in qualifica delude le sue aspettative : “pensavo di essere in Prima fila” : Danilo Petrucci commenta le qualifiche del Gp di Thailandia: a Buriram il pilota della Pramac deluso per il nono posto in griglia di partenza Niente da fare per Jorge Lorenzo in Thailandia, che deve rinunciare a disputare la qualifica a Buriram, dove a farla da padrone è stato un incredibile Marc Marquez. Dopo la caduta durante le Fp3 e il passaggio in Q1, lo spagnolo riesce a dare il suo meglio fino ad ottenere la sua 50ª pole position in ...