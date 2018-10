F1 | in Messico la prima fila è della Red Bull Hamilton e Vettel in seconda

Prima fila Red Bull in Messico : Prima fila targata Red Bull nel Gran Premio del Messico. Daniel Ricciardo ha conquistato la pole position davanti al compagno di scuderia Max Verstappen ed alla alla Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta ...

F1 – Prima fila tutta Red Bull - Hamilton e Vettel inseguono : la griglia di partenza del Gp del Messico : La Red Bull fa la voce grossa in Messico, Ricciardo e Verstappen monopolizzano la Prima fila. Hamilton e Vettel scatteranno dalla seconda I pronostici sono stati rispettati, la Red Bull si conferma la macchina migliore in Messico, monopolizzando la Prima fila. Daniel Ricciardo rovina la festa di Max Verstappen, sfilandogli la possibilità di diventare il più giovane poleman della storia della Formula 1. Seconda fila per Lewis Hamilton e ...

