F1 | Hamilton non si abbatte | “Red Bull di un altro pianeta | non sono assolutamente deluso”

F1 - Hamilton mette le cose in chiaro : “la frase sugli errori stupidi? Non era di certo riferita a Vettel” : Il pilota della Mercedes ha parlato in vista del Gp del Messico, facendo chiarezza anche su una frase che molti hanno inteso come una critica nei confronti di Vettel Lewis Hamilton è senza dubbio l’osservato speciale in Messico, sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez il britannico potrebbe vincere il titolo mondiale, come avvenuto proprio un anno fa. Photo4/LaPresse Una pista che dunque potrebbe incoronare nuovamente il pilota ...

F1 – Verstappen - la rimonta e l’attacco di Hamilton ad Austin : “in quel momento non ho pensato al Mondiale” : Le sensazioni di Max Verstappen dopo lo spettacolare secondo posto al Gp degli Stati Uniti: il commento dell’olandese della Red Bull ad Austin Gara mozzafiato oggi ad Austin: il Gp degli Stati Uniti ha regalato uno spettacolo unico, con la vittoria speciale di Kimi Raikkonen, che torna al successo dopo 5 anni di digiuno, nella settimana del suo 39° compleanno. Festa rimandata per Lewis Hamilton, che vede sfumare il suo primo match ...

Lewis Hamilton - GP Stati Uniti 2018 : “Strategia non corretta e Ferrari molto forte oggi” : Terza piazza finale per Lewis Hamilton nel GP degli Stati Uniti 2018, quartultimo round del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha pagato dazio in partenza e per una strategia non così premiante anche per via di una Ferrari tornata a grande livelli come dimostra il successo di Kimi Raikkonen. Visto il piazzamento finale e il quarto posto di Sebastian Vettel la festa iridata è rimandata in Messico. “Avevo una gomma ...

F1 – Sfuma il primo match point di Hamilton nonostante l’errore di Vettel ad Austin : la classifica piloti aggiornata : Lewis Hamilton rimanda la festa e allunga su Vettel: la nuova classifica piloti dopo il Gp degli Stati Uniti Speciale vittoria di Kimi Raikkonen ad Austin: il finlandese della Ferrari ha fatto un significativo regalo al suo team, al suo ultimo anno con la Rossa. Autore di una partenza perfetta, che gli ha regalato la testa della corsa, davanti a Lewis Hamilton, Raikkonen è tornato sul gradino più alto del podio, riuscendo, grazie anche ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Lewis Hamilton non sbaglia un colpo e centra la pole per un soffio sulle Ferrari di Vettel e Raikkonen : Non si ferma più! Lewis Hamilton (Mercedes) conquista la pole position anche del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno e si mette nelle migliori condizioni in vista della gara di domani, quando potrà già festeggiare il suo quinto titolo iridato. L’inglese centra il nuovo record della pista con il tempo di 1:32.237 e precede di appena 61 millesimi Sebastian Vettel (Ferrari) che, come ben noto, domani retrocederà in griglia di ...

F1 - Hamilton incredulo davanti al comportamento Ferrari : “non capisco perché abbiano girato così tanto” : Il pilota della Mercedes è rimasto sorpreso dai numerosi giri compiuti dai piloti Ferrari nelle prime libere, visti i limitati treni di gomme da bagnato a disposizione dei team Primo al mattino e primo al pomeriggio, Lewis Hamilton ha dominato entrambe le sessioni di prove libere del Gp di Austin svoltesi nella giornata di venerdì. photo4/Lapresse Una superiorità netta quella della Mercedes che, anche in condizioni da bagnato, non ha ...

Formula 1 - GP Usa. Alonso : 'Hamilton talento - certi avrebbe vinto tanto. Non pressate a Schumi Jr'. E svela la sua top 5 : Lewis Hamilton ha mostrato subito il suo talento. Sapevamo che 5 o 6 titoli sarebbero stati possibili per lui, anche se il passaggio alla Mercedes non era sembrata all'inizio una gran mossa. Ha vinto ...

F1 Austin - Hamilton : «Mick Schumacher cresce bene - il cognome non sarà un fardello» : ' Sarebbe positivo per lo sport ritrovare il nome Schumacher - ha evidenziato lo spagnolo - Vedremo cosa accadrà in futuro, non mettiamogli addosso pressione ulteriore oltre a quella che ha già '. ...

Lewis Hamilton - GP Stati Uniti 2018 : “La mia concentrazione è su vincere questa gara. Non penso al titolo” : Un Lewis Hamilton super concentrato quello del GP degli Stati Uniti 2018, ad Austin, quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il pilota britannico della Mercedes, con i suoi 67 punti di vantaggio sulla Ferrari di Sebastian Vettel, ha il primo match point per chiudere la partita iridata e conquistare il suo quinto titolo. Il fuoriclasse inglese, però, non vuole mettersi ulteriore pressione. Per lui questo è un fine settimana come un ...

F1 - Vettel e quei ‘contatti’ con Lewis Hamilton : “non posso più dirgli che non ha le palle perché…” : Il pilota tedesco ha parlato dei suoi rapporti con Lewis Hamilton, rivelando come si limitino ai week-end di gara Tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel non c’è chissà che rapporto, i contatti tra i due piloti si limitano ai week-end di gara, dove condividono gli incontro con la stampa ed eventualmente la cerimonia del podio. Photo4/LaPresse Non potrebbe essere altrimenti per due rivali al titolo mondiale, che puntano su ogni ...

F1 - Ross Brawn spiazzato : “non pensavo di poterlo dire - ma Hamilton può battere i record di Schumacher” : Presente al Festival dello Sport, Ross Brawn ha parlato di passato, presente e futuro soffermandosi anche sulle qualità di Hamilton Personalità importanti presenti ieri al Festival dello Sport a Trento, dove ieri ha fatto capolino Ross Brawn, responsabile del Motorsport per conto di Liberty Media. Il dirigente della società che gestisce i diritti della Formula 1 ha parlato del suo passato e degli obiettivi futuri, rivelando anche un ...

F1 - Hamilton punzecchia la Pirelli : “non capisco perché non usiamo gli pneumatici ribassati” : Il pilota britannico auspica un utilizzo più continuo delle gomme ribassate, che favoriscono una riduzione considerevole di blistering Messo quasi in tasca il quinto titolo mondiale, che potrebbe arrivare aritmeticamente ad Austin, Lewis Hamilton si concentra sul 2019. Il pilota britannico ha posato la sua attenzione sulle gomme ribassate della Pirelli, usate quest’anno solo sui tracciati con asfalto nuovo. Photo4/LaPresse Una scelta ...