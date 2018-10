F 1 | GP del Messico - Doppietta Red Bull | la pole è di Ricciardo

F1 – Prima fila tutta Red Bull - Hamilton e Vettel inseguono : la griglia di partenza del Gp del Messico : La Red Bull fa la voce grossa in Messico, Ricciardo e Verstappen monopolizzano la Prima fila. Hamilton e Vettel scatteranno dalla seconda I pronostici sono stati rispettati, la Red Bull si conferma la macchina migliore in Messico, monopolizzando la Prima fila. Daniel Ricciardo rovina la festa di Max Verstappen, sfilandogli la possibilità di diventare il più giovane poleman della storia della Formula 1. Seconda fila per Lewis Hamilton e ...

F1 – Ricciardo esaltato - Verstappen deluso e Hamilton ottimista : le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp del Messico : Tutta la gioia di Daniel Ricciardo dopo la pole position del Gp del Messico: Verstappen deluso, Hamilton ottimista Daniel Ricciardo rovina la festa di Max Verstappen: la Red Bull festeggia una favolosa prima fila nelle qualifiche del Messico, con l’australiano al suo ultimo anno col team di Milton Keynes in pole position. Ricciardo si prende un primo posto strepitoso in qualifica in terra messicana, lasciandosi alle spalle il suo ...

Griglia di partenza F1 - GP Messico 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : Ecco la Griglia di partenza del Gran Premio del Messico 2018 in attesa della Q3 decisiva. Griglia DI partenza GP Messico 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ESTEBAN OCON (RP FORCE INDIA) 12 FERNANDO ALONSO (MCLAREN) 13 SERGIO PEREZ (RP FORCE INDIA) 14 BRENDON HARTLEY (TORO ROSSO) 15 PIERRE GASLY (TORO ROSSO)* ma subirà una penalizzazione di 20 posizioni in Griglia 16 ROMAIN GROSJEAN (HAAS)* ma subirà una penalizzazione di 3 posizioni in ...

F1 - GP Messico 2018 : le Mercedes disputeranno le qualifiche con i fori dei cerchi delle ruote posteriori chiusi : La questione “fori bucati” nel Mondiale di Formula Uno 2018 si arricchisce sempre di episodi che alimentano le discussioni. Alla vigilia del GP del Messico, terzultimo appuntamento iridato, la Direzione Gara si era espressa sulla legalità della soluzione dei cerchi (forati) della Mercedes, legati ai mozzi delle ruote posteriori. La modifica, infatti, è stata al centro dell’attenzione per il vantaggio dato alle W09 Hybrid non ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Messico 2018 - lotta per la pole position (Città del Messico) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Messico 2018 Città del Messico, la lotta per la pole position tra Ferrari e Mercedes quali emozioni ci riserverà oggi?

Formula 1 - le libere del GP del Messico hanno indicato la Red Bull come la vettura da battere : Red Bull flying, Mercedes struggling " FP2 highlights from Mexico â¬‡ï¸ pic.twitter.com/8zigim6IjG " Formula 1 , @F1, October 27, 2018 Autore Manolo Serafini Categoria Sport

Formula 1 - GP Messico. L'analisi tecnica delle prove libere del venerdì : Grande Red Bull nel venerdì di Città del Messico con Verstappen che è riuscito a precedere di 153 millesimi il compagno di squadra Ricciardo. Il pilota olandese ha ripetuto il tempo realizzato durante ...

Formula 1 - qualifiche GP Messico : Verstappen può diventare il più giovane poleman della storia : Candidato a fare la storia. Max Verstappen in Messico si è messo nelle miglior condizioni possibili per provare a fare la prima pole position della sua carriera diventando il più giovane poleman di ...

Messico : Vettel e Raikkonen dopo le libere del venerdì : Prima giornata in pista per il GP del Messico, 19° appuntamento del campionato 2018. Al termine delle seconde prove libere, 4° e 8° tempo per i piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, che a fine sessione hanno commentato l’avvio del weekend, in cui i pneumatici avranno un ruolo fondamentale. Sebastian Vettel (P4 in […] L'articolo Messico: Vettel e Raikkonen dopo le libere del venerdì sembra essere il primo su ...

F.1 - GP del Messico - Libere 2 : Verstappen prima domina e poi rompe : La Red Bull Racing si candida per un Gran Premio del Messico vissuto sulla cresta dellonda: anche nella seconda sessione di prove Libere, le RB14 di Max Verstappen e Daniel Ricciardo hanno dettato il passo, con l'olandese che ha ottenuto nuovamente il miglior tempo, davanti al compagno di squadra australiano. Tuttavia, la sessione non è stata certo perfetta per il team di Milton Keynes: durante la simulazione gara, Verstappen ha dovuto ...

F1 – Helmut Marko in Messico stronca la Ferrari ed esalta le sue Red Bull : “sorpreso delle prestazioni negative delle rosse” : Helmut Marko commenta le Fp1 del Messico di Red Bull, Mercedes e Ferrari: il parere dell’ex pilota automobilistico austriaco Dopo le prime prove libere del Gp del Messico il risultato che salta all’occhio è il predominio delle due Red Bull e le retrovie riservate alle monoposto Mercedes, ma ancor di più alle Ferrari. Le prestazioni di Hamilton, Bottas, Vettel e Raikkonen, rispettivamente quinto, sesto, settimo e ottavo nelle ...

F.1 - GP del Messico - Red Bull mette le ali nelle libere 1 : La "fiesta" all'Autodromo Hermanos Rodriguez è ufficialmente iniziata con la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico. Max Verstappen è stato il più veloce in pista, fermando il cronometro sull'1:16.656, precedendo il suo compagno di squadra - Daniel Ricciardo - e le due Renault di Carlos Sainz e Nico Hulkenberg. Le due Mercedes di Hamilton e Bottas si sono piazzate rispettivamente in quinta e sesta posizione, proprio ...

