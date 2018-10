Emre Can | ultimi esami e poi l' operazione in Germania Ultime notizie Juventus | rischia

Il calciomercato oggi – Tutti i nomi del sostituto di Emre Can : Il calciomercato oggi – Non arrivano buone notizie in casa Juventus sulle condizioni del calciatore Emre Can, al tedesco è stato riscontrato un nodulo tiroideo, un fulmine a ciel sereno per il calciatore che stava trovando la migliore condizione. Come annunciato in conferenza da Massimiliano Allegri il mediano molto probabilmente sarà costretto all’operazione, in questo caso i tempi di recupero sarebbero stimati anche in due mesi, ...

JUVENTUS - ALLEGRI : "COL GENOA SIAMO STATI POLLI"/ "Emre Can? Forse si opera". E su Cristiano Ronaldo... : JUVENTUS, ALLEGRI: "Col GENOA SIAMO STATI polli": il tecnico bianconera analizza l'unico stop in Serie A. Le ultime notizie su Emre Can e Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:41:00 GMT)

Juventus - si profila un lungo stop per Emre Can : i nomi per il sostituto sul mercato [FOTO] : 1/9 Alberto Gandolfo/LaPresse LaPres ...

Juve - Allegri : "Col Genova siamo stati dei polli. Per Emre Can probabile intervento chirurgico" : Riprendere il filo del discorso in campionato, alzare il livello di attenzione e segnare qualche gol in più per mettere la gara in cassaforte. Massimiliano Allegri si ripresenta in conferenza dopo la ...

Allegri : 'Emre Can? L'operazione è molto probabile' : TORINO - Niente Mandzukic : il centravanti croato non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia e a Empoli non ci sarà. ' E' al prato - ha spiegato in gergo ippico Massimiliano Allegri -, mentre ...

Juventus - Allegri : “Brutte notizie per Emre Can - Spinazzola convocato” : Buone e brutte notizie in casa Juventus alla vigilia dell’anticipo in casa dell’Empoli. Le diffonde direttamente Massimiliano Allegri, cominciando dalle buone: “A Empoli ci sarà anche Leonardo Spinazzola. Sarà convocato, anche per farlo rientrare nel clima partita e fargli respirare aria del ritiro“. Si avvicina, invece, l’intervento chirurgico per Emre Can, fermatosi a causa di un nodulo tiroideo: “Sta ...

Il nodulo alla tiroide di Emre Can : tutto quel che c'è da sapere sul disturbo "spia" di alcune malattie : I tifosi della Juventus si sono preoccupati, vista l'improvvisa e duratura assenza a cui va incontro Emre Can . Ma la realtà è che del nodulo alla tiroide rilevato sul centrocampista tedesco ne andrà ...

Emre Can - SARÀ OPERATO PER UN NODULO ALLA TIROIDE?/ Juventus ultime notizie - è a Francoforte : stop di un mese? : EMRE Can, SARÀ OPERATO per un NODULO ALLA TIROIDE? Juventus: “Possibile intervento chirurgico”. Le ultime notizie sul centrocampista: verrà sottoposto ad esami clinici e strumentali(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:51:00 GMT)

Caso Emre Can - parla il Presidente Della Società Europea di Endocrinologia : gli aggiornamenti : Sulle condizioni di salute del calciatore Della Juventus Emre Can il Prof.Andrea Giustina, Presidente Eletto Società Europea di Endocrinologia, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Il giocatore Emre Can ha, in linea di principio, quella ‘regola” che ci dice che un nodulo tiroideo è raramente maligno. C’è da dire che nel Caso di ...

Juventus in ansia : Emre Can ha un nodulo alla tiroide : Emre Can deve fermarsi per un nodulo alla tiroide, il calciatore tedesco in forza alla Juventus sarà sottoposto a nuovi approfondimenti clinici e strumentali. Era sembrato ai più alquanto strano il ...

Juventus - Emre Can fermato per un nodulo alla tiroide : la situazione : Giungono brutte notizie sulla Juventus. E non si tratta semplicemente del pareggio di ieri all’Allianz Stadium contro il Genoa. Con un comunicato pubblicato oggi pomeriggio sul sito ufficiale, il club bianconero ha svelato il problema di salute di Emre Can. Juventus, l’annuncio sul problema di salute di Emre Can La nota infatti ha recitato il […] L'articolo Juventus, Emre Can fermato per un nodulo alla tiroide: la situazione ...

Emre Can - esami per nodulo tiroideo : Il centrocampista della Juventus Emre Can è costretto a fermarsi per un problema alla tiroide. 'Dovrà essere sottoposto - informa una nota del club bianconero - ad approfondimenti clinici e ...

Juventus - Emre Can si deve fermare : nodulo alla tiroide - deve operarsi : Si ferma anche Emre Can in casa Juve. Per il tedesco un problema alla tiroide, come si legge nel comunicato ufficiale della società bianconera: 'Il calciatore Emre Can dovrà essere sottoposto ad ...

Emre Can - sarò operato per un nodulo alla tiroide?/ Juventus ultime notizie : “Possibile intervento chirurgico” : Emre Can, sarà operato per un nodulo alla tiroide? Juventus: “Possibile intervento chirurgico”. Le ultime notizie sul centrocampista: verrà sottoposto ad esami clinici e strumentali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 18:30:00 GMT)