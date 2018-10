Empoli-Juventus 1-2 | Cristiano Ronaldo firma la rimonta

La Juventus vince in rimonta sull'Empoli : 1-2 siglato Cristiano Ronaldo : La Juventus di Massimiliano Allegri vede le streghe per oltre un tempo contro l'Empoli di Andreazzoli ma alla fine riesce a ribaltarla e vincere per 2-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, a ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Empoli-Juventus 1-2. Cristiano Ronaldo guida la rimonta bianconera con una doppietta : Cristiano Ronaldo prende per mano la Juventus nei momenti di difficoltà e la guida al successo. Si potrebbe riassumere così l’anticipo di Serie A tra Empoli e Juventus, andato in scena oggi pomeriggio in Toscana, dove i bianconeri hanno legittimato la leadership nella classifica della Serie A di Calcio vincendo in rimonta per 1-2 grazie ad una doppietta del lusitano nella ripresa, che ha ribaltato il momentaneo vantaggio di Caputo, ...

La Juventus trema - Allegri s’infuria… poi arriva il “marziano” Cristiano Ronaldo e distrugge l’Empoli : Cristiano Ronaldo si accende sul campo dell’Empoli rispondendo con una doppietta all’iniziale vantaggio di Ciccio Caputo La Juventus vince ad Empoli, ma non convince sino in fondo. In una gara alla vigilia “semplice” per i bianconeri, nella quale i tifosi si attendevano una pronta risposta dopo il pari col Genoa, la Juventus ha faticato oltre ogni previsione… poi però è arrivato il marziano. L’Empoli di ...

Serie A - 10° turno : Empoli-Juventus 1-2 : 19.56 Tra i sogni dell'Empoli e la realtà,c'è un Ronaldo di troppo (doppietta): al 'Castellani',1-2 in rimonta della Juve. Primo tempo splendido dei toscani, compatti, aggressivi e sempre pronti a ripartire. Male i bianconeri,troppo lenti e poco incisivi. Senza fortuna i tentativi di Pjanic,Alex Sandro e CR7,al 28' Caputo fulmina Szczesny con un imparabile sinistro. Traversa Pjanic in avvio ripresa, poi rigore per fallo Bennacer su Dybala: ...

Empoli-Juventus - la perla di Cristiano Ronaldo per l’1-2 bianconero [VIDEO] : Empoli-Juventus, Cristiano Ronaldo ha risposto con una doppietta all’iniziale vantaggio con Caputo della squadra empolese Empoli-Juventus, Cristiano Ronaldo ha segnato una rete fantastica. Dopo un calcio di rigore che ha impattato il risultato sull’1-1, il calciatore portoghese ha trovato anche la doppietta personale, con un bolide di destro che ha superato Provedel andando ad insaccarsi all’incrocio dei pali. Ci ha ...

Empoli-Juventus : rigore “generoso” per i bianconeri - il VIDEO che fa discutere : Empoli-Juventus, discussioni copiose attorno al rigore assegnato ai bianconeri e trasformato da Cristiano Ronaldo Empoli-Juventus, Calvarese sta facendo molto discutere a causa della decisione di comminare un calcio di rigore molto dubbio ai bianconeri per atterramento in area di rigore di Dybala. La Joya si lascia cadere dopo un contatto che di certo c’è con Bennacer, ma si tratta di un contatto molto lieve all’apparenza. ...