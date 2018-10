Elia Fongaro in lacrime | Alessandro Cecchi Paone affonda il colpo | “razzista”

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte vs Elia Fongaro : «Subdolo. Sta prendendo per il culo tutti - anche Jane» : Francesco Monte Francesco Monte ed Elia Fongaro se le danno di santa ragione (a parole). I due “rubacuori” di Grande Fratello Vip 2018, forse in questi giorni le vere primedonne della casa, ieri hanno avuto un diverbio piuttosto acceso. Oggetto della discussione l’atteggiamento dell’ex velino. La lite nasce quando Elia si lamenta con i suoi compagni, intenti a sparecchiare mentre lui stava ancora mangiando. Monte, a quel ...

Gf Vip 3 - lite tra Francesco Monte ed Elia Fongaro : Tempo di burrasca al Grande Fratello Vip 3. I due belli di questa edizione, Francesco Monte ed Elia Fongaro, sono stati i protagonisti di una lite. Il motivo? L'ex tronista accusa l'ex velino di lamentarsi sempre e di non dare il minimo apporto in casa: Se tu stai finendo di cenare e ti lamenti, la lamentela da te non l’accetto. Perché sei l’unico che fa meno di tutti quanti, ti svegli per ultimo, ti fai i cavoli tuoi e poi ti permetti di ...

FRANCESCO MONTE VS Elia FONGARO/ Lo scontro in diretta : "Usi Jane - sei un manipolatore" (Grande Fratello Vip) : FRANCESCO MONTE si scaglia contro ELIA FONGARO. L'ex dell'Isola dei Famosi non accetta il suo modo di comportarsi, fin troppo ineducato per la vita di comunità (Grande Fratello Vip).(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 11:45:00 GMT)

Grande Fratello ViP. Francesco Monte ad Elia Fongaro : ”Usi Jane solo per una questione di strategia” : Francesco Monte ed Elia Fongaro ieri hanno discusso al Grande Fratello Vip e secondo l’ex tronista il velino userebbe Jane solo per una questione di strategia. “Fai meno di tutti i quanti, ti alzi... L'articolo Grande Fratello ViP. Francesco Monte ad Elia Fongaro: ”Usi Jane solo per una questione di strategia” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018/ Video - Elia Fongaro e Jane Alexander sempre più uniti : "Sei una donna straordinaria" : Grande Fratello Vip 2018: da cosa è causato il crollo di ascolti? Maurizio Costanzo dice la sua, intanto si vocifera sull'arrivo di Maria De Filippi(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 11:00:00 GMT)

Elia Fongaro finge con Jane Alexander? Parla Francesco Monte : Francesco Monte attacca Elia Fongaro al Grande Fratello Vip 3: è finto? Lite furibonda tra Francesco Monte e Elia Fongaro al Grande Fratello Vip 3. Le prime ore della mattina hanno visto l’ex tronista prendere di petto il velino di Striscia la notizia dopo l’ennesima lamentela. Il modo di fare del modello è stato più volte contestato in casa, Elia infatti è costantemente nominato dal gruppo. In queste ore Francesco Monte ha ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018 / Video - Francesco Monte vs Elia Fongaro : "sei subdolo e manipolatore" : GRANDE FRATELLO Vip 2018: da cosa è causato il crollo di ascolti? Maurizio Costanzo dice la sua, intanto si vocifera sull'arrivo di Maria De Filippi(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 09:21:00 GMT)

Jane Alexander pronta per una storia con Elia Fongaro? La rivelazione : Elia Fongaro e Jane Alexander pensano al futuro dopo il GF Vip 3 L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 3 ha segnato profondamente Jane Alexander. L’attrice in queste settimane si è avvicinata molto a Elia Fongaro. Un legame nato spontaneamente e in modo del tutto inaspettato che ha spiazzato i due gieffini. Ieri sera in puntata la conduttrice di Mistero si è confrontata telefonicamente con il compagno Gianmarco che ha ...

Fuori la marchesa - rientra Lory Del Santo. In nomination Elia Fongaro - Martina Hamdy e Ivan Cattaneo : La sesta puntata del Grande Fratello Vip resterà nella storia della tv. Eliminata la marchesa Daniela Del Secco D'Aragona, vanno in nomination Martina Hamdy, Ivan Cattaneo e ovviamente Elia Fongaro. ...

EROS FONGARO - IL PAPÀ DI Elia/ Gli auguri di buon compleanno in diretta (Grande Fratello Vip 2018) : Ieri è stato il compleanno di EROS, PAPÀ di ELIA FONGARO. Il modello quindi, ha voluto decorare una maglietta bianca con dello smalto, scrivendo "auguri PAPÀ EROS".(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 01:22:00 GMT)

JANE ALEXANDER E Elia FONGARO/ Lei si salva : il confronto con Gianmarco Amicarelli (Grande Fratello Vip) : JANE ALEXANDER e ELIA FONGARO: lei sarà eliminata? Intanto si vocifera che Gianmarco Amicarelli, compagno della donna, potrebbe essere in studio al Grande Fratello Vip 2018.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 23:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro e la strana 'malattia' alle mani che lo fa vergognare. E gli altri lo deridono : 'Che puzza' : Elia Fongaro e lo strano 'disturbo' alle mani che lo fa vergognare. L'ex velino è ancora una volta al centro delle vicende del Grande Fratello Vip . Dopo le polemiche sulla presunta 'liaison' con Jane ...