Elia Fongaro finge con Jane Alexander? Parla Francesco Monte

Jane Alexander pronta per una storia con Elia Fongaro? La rivelazione : Elia Fongaro e Jane Alexander pensano al futuro dopo il GF Vip 3 L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 3 ha segnato profondamente Jane Alexander . L’attrice in queste settimane si è avvicinata molto a Elia Fongaro. Un legame nato spontaneamente e in modo del tutto inaspettato che ha spiazzato i due gieffini. Ieri sera in puntata la conduttrice di Mistero si è confrontata telefonicamente con il compagno Gianmarco che ha ...

Fuori la marchesa - rientra Lory Del Santo. In nomination Elia Fongaro - Martina Hamdy e Ivan Cattaneo : La sesta puntata del Grande Fratello Vip resterà nella storia della tv. Eliminata la marchesa Daniela Del Secco D'Aragona, vanno in nomination Martina Hamdy , Ivan Cattaneo e ovviamente Elia Fongaro . ...

Gf Vip : fuori la marchesa - rientra Lory Del Santo. In nomination Elia Fongaro - Martina Hamdy e Ivan Cattaneo : La sesta puntata del Grande Fratello Vip resterà nella storia della tv. Eliminata la marchesa Daniela Del Secco D'Aragona, vanno in nomination Martina Hamdy , Ivan Cattaneo e ovviamente Elia Fongaro . ...

Jane Alexander e Elia Fongaro/ Lei sarà eliminata? Intanto Gianmarco Amicarelli in studio? (Grande Fratello Vi : Jane Alexander e Elia Fongaro : lei sarà eliminata? Intanto si vocifera che Gianmarco Amicarelli , compagno della donna, potrebbe essere in studio al Grande Fratello Vip 2018.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:18:00 GMT)

Jane Alexander/ Video - l'attrice è innamorata di Elia Fongaro? (Grande Fratello Vip) : Jane Alexander ha ammesso di provare una forte simpatia per Elia Fongaro, ma l'ex velino non sembra condividere i sentimenti del l'attrice . Chi lascerà la casa del Grande Fratello vip?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:45:00 GMT)

Silvia Provvedi preoccupa Elia Fongaro al Grande Fratello Vip 3 : Grande Fratello Vip 3: il presentimento di Elia su Silvia Provvedi - Questa sera Fabrizio Corona entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 3 per confrontarsi con Silvia Provvedi. L’indiscrezione sull’ospitata del re dei paparazzi è stata lanciata in questi giorni, dopo un turbine di notizie contrastanti e di frecciate mezzo social. In queste ore Silvia Provvedi ha preoccupato Elia Fongaro. L’ex velino, che in questi giorni si è ...