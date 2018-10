Elezioni in Assia | stress test per Merkel

huffingtonpost

(Di sabato 27 ottobre 2018) Situata al centro della Germania, l'è una regione dai grandi significati storici. Qui, nella provincia della città di Kassel, fu creato il marco, la moneta della Repubblica Federale e uno dei simboli della rinascita tedesca dopo la seconda guerra mondiale. In una ex caserma nazista occupata dalle forze americane un gruppo di economisti americani e tedeschi, letteralmente isolati dal resto del mondo (non avevano diritto a nessun tipo di contatto con l'esterno), realizzarono nella primavera del 1948 le condizioni giuridiche ed economiche per l'introduzione della moneta. Qui si è scritta una parte importante della storia tedesca del Novecento. Oggi, in, a Francoforte, ha sede la potente Bundesbank e la Banca Centrale Europea.Questa regione è famosa nel mondo anche perché ospita ogni cinque anni la più grande e controversa mostra di arte ...