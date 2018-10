Elementary 6 su Rai2 porta Sherlock e Joan nel “lato oscuro delle bambole” | trame 27

Elementary 6 su Rai2 - anticipazioni 20 e 27 ottobre : il Detective Bell dice addio a Sherlock e Joan? : Nuovo appuntamento con Elementary 6 su Rai2 nella seconda serata del sabato sera. Dopo il consueto doppio episodio con le squadre di NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans, Sherlock Holmes e Joan Watson (interpretati da Jonny Lee Miller e Lucy Liu) tornano a indagare sui casi di omicidio più strani e coinvolgenti. Nello scorso episodio, il Detective Bell ha rischiato la vita. Un evento che lo porterà a prendere una decisione improvvisa: Sherlock e ...

Elementary 6 su Rai2 - anticipazioni 13 e 20 ottobre : un attacco al distretto mette in pericolo il Detective Bell? : Nuovo appuntamento con Elementary 6 su Rai2 nella seconda serata di sabato. Dopo gli episodi in prima assoluta delle squadre di NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans, è il turno del Detective Holmes e della sua fidata Watson. Il distretto di polizia è sotto attacco batteriologico, ma sotto il pericoloso gesto si nasconde ben altro. Infatti si tratterà di un diversivo per rubare i server e rivendere al miglior offerente le informazioni contenute in ...

Torna Elementary 6 su Rai2 - anticipazioni episodi 6 e 13 ottobre : Joan in difficoltà con l’adozione? : Dopo le costanti lamentele del pubblico, Torna finalmente Elementary 6 su Rai2 con l'ultimo blocco di episodi della sesta stagione. Si parte da stasera, 6 ottobre, con il classico appuntamento in seconda serata, dopo la messa in onda di NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4. Tra pause, stop alla programmazione e cambi improvvisi di palinsesto, alla fine il procedural crime, che rivista i personaggi letterari di Sherlock Holmes e John Watson in ...

Torna Elementary 6 su Rai2 per gli ultimi episodi prima della pausa - anticipazioni 31 agosto : Ultimo appuntamento quello con Elementary 6 su Rai2. L'amato crime con Johnny Lee Miller e Lucy Liu dovrebbe andare in onda per l'ultima volta stasera, 31 agosto, con tre episodi in prima assoluta. Dopo la pausa della scorsa settimana, la serie tv si prenderà un ulteriore break per poi Tornare in maniera definitiva a data da destinarsi. Non è la prima volta che il pubblico italiano si trova impreparato di fronte a questo cambio di ...