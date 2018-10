Effetto spread | i mutui cominciano a salire

Effetto spread sui risparmi - in otto mesi perdite virtuali per 300 miliardi di euro : L’Italia negli ultimi mesi ha sperimentato qualcosa del genere. Dal 28 febbraio - a ridosso delle elezioni del 4 marzo - il valore di mercato di obbligazioni (sia societarie che governative) e delle azioni quotate a Piazza Affari è diminuito di 198 miliardi di euro, oltre il 10% del Prodotto interno lordo. Se poi si aggiungono i titoli di Stato detenuti dalla Banca d’Italia e da investitori esteri il passivo potenziale ...

Effetto spread - a rischio rincaro i mutui per le famiglie italiane : Anche gli esperti del mercato immobiliare si uniscono al coro di 'no' alle scelte di politica economica del governo. I mutui sono infatti a rischio rincaro con lo spread in salita. Le rate in crescita ...

Effetto spread : diecimila euro di Btp acquistati a maggio ora ne valgono 8.500 : In concreto cosa significa se lo spread Btp-Bund sale oltre la soglia dei 300 punti? I conti sono presto fatti. Per chi a maggio di quest'anno avesse acquistato un controvalore di 10 mila euro di Btp ...

La Borsa rimbalza - spread a 300 Effetto Fmi sui mercati in Asia : Piazza Affari tenta il rimbalzo con una modesta apertura dopo esser finita ieri sotto 20mila punti base. Sul mercato sencondario dei titoli di Stato, lo spread fra Btp e Bund Segui su affaritaliani.it

Effetto Fmi sui mercati azionari Milano giù. Spread stabile : La pressione ribassista resta su Piazza Affari. Dopo la chiusura di ieri in cui Milano è caduta del 2,43%, tornando sui minimi da aprile 2017 e lo Spread tra i Btp e i Bund è salito fino a 310 punti base (record dal giugno 2013), per poi chiudere a 308, i future sulla Borsa italiana restano ancora in rosso. Negativa anche Francoforte. Segui su affaritaliani.it

Effetto spread : per il Btp a tre anni cedola record al 2 - 30% ( a settembre era 0 - 05%) : Il brusco rialzo del tasso di interesse che il Tesoro dovrà riconoscere ai sottoscrittori è l'Effetto delle tensioni sui...

Effetto spread sulle polizze. E i big devono vendere i Btp : Anche le big delle polizze devono fare i conti con la mina dello spread tra Btp e Bund. Perché l'esposizione delle assicurazioni italiane ai titoli pubblici del Paese in Italia resta più alta rispetto al resto d'Europa: oggi degli 850 miliardi di investimenti complessivi del settore oltre 300 sono in titoli di Stato italiani. In mezzo alle onde agitate dalla Manovra del governo gialloverde sui mercati, il numeretto che le compagnie assicurative ...

Spread - nessun Effetto per i mutui già fatti. Su quelli futuri solo se la corsa continua (almeno per 6 mesi) : La corsa al rialzo dello Spread Btp-Bund non ha né avrà alcun effetto sui mutui a tasso fisso già in essere. Ed è al momento solo un’ipotesi (piuttosto remota) che qualche ripercussione possa aversi su chi ha scelto il tasso variabile e su chi deciderà di comprare una casa nei prossimi mesi chiedendo un finanziamento agli istituti bancari. Molto dipenderà da se e quanto il differenziale tra i titoli di Stato tedeschi e quelli italiani ...

Spread di nuovo sopra quota 300 per l'Effetto Borghi : Dopo un picco in mattinata il differenziale si era ridotto per alcune ore. Altalena anche per Piazza Affari - Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi di nuovo sfonda i 300 punti, dopo aver toccato stamani ...

Quanto ci può costare l'Effetto spread : La manovra economica, oltre alle varie misure come il reddito di cittadinanza e la flat tax, dovrà fare i conti anche con la...

Effetto manovra - lo spread tocca quota 280 poi cala. Borsa in caduta Piazza Affari cede il 3 - 7% : la mappa Salvini : Ue ci boccia? Tireremo avanti : Piazza Affari arriva a perdere il 4,6%, poi lima al 3,9% dopo l’intesa M5S-Lega sul deficit al 2,4% per i prossimi 3 anni. Titoli bancari a picco

Manovra - sul 2019 l'Effetto spread può costare 9 mld di interessi : Roma, 28 set., askanews, - Non solo flat tax, superamento della Fornero e reddito di cittadinanza. Sul fronte delle uscite la Manovra per il 2019 dovrà fare i conti con una spesa per interessi sul ...