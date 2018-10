È in corso una sparatoria vicino a una sinagoga a Pittsburgh - negli Stati Uniti : ci sono diversi feriti : È in corso una sparatoria nei pressi della sinagoga Tree of Life a Pittsburgh, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Un funzionario locale ha tenuto una brevissima conferenza stampa con i giornalisti spiegando che ci sono diverse persone coinvolte – senza specificare se The post È in corso una sparatoria vicino a una sinagoga a Pittsburgh, negli Stati Uniti: ci sono diversi feriti appeared first on Il Post.

Fare una vetrina è una scienza - c'è un corso apposito : La Spezia - Ultimi posti per iscriversi al corso per vetrinista e merchandising che avrà inizio lunedì 3 dicembre 2018. L'occhio dei potenziali clienti deve essere attirato e spinto ad avvicinarsi ...

Serie B - Pescara : il Tribunale rigetta il ricorso del socio di minoranza Cimmav : Il Tribunale delle Imprese dell’Aquila ha rigettato il ricorso di Cimmav nei confronti della società Delfino Pescara 1936, relativo a presunte irregolarità di bilancio. Si chiude così la battaglia legale tra il presidente dei biancazzurri Daniele Sebastiani e il socio di minoranza – facente capo al gruppo Cimmav che detiene il 27% delle quote azionarie – il quale chiedeva la rimozione degli attuali amministratori della ...

Le under donne di X Factor 12 : il percorso di Luna Melis - Sherol Dos Santos e Martina Attili dalle audizioni ai live : In attesa della fase live, che andrà in onda con la prima puntata domani 25 ottobre, conosciamo meglio le under donne di X Factor 12. Le tre ragazze sono Martina Attili, Sherol Dos Santos e Luna Melis, ma andiamo con ordine. Martina Attili è classe 2002 e proviene da Roma, ma a soli sedici anni è riuscita a convincere tutti e quattro i giudici alle audizioni. Nella prima fase di selezione, Martina si è presentata con un suo brano inedito ...

Gli studenti del 'Mottura' a Radio Cl1 per l'ultima lezione di giornalismo del corso 'Una Web Tv per la scuola' : ... e il sostituto commissario Salvatore Falzone, responsabile dell'ufficio stampa della Questura di Caltanissetta, hanno risposto alle domande dei ragazzi parlando di fatti di cronaca reale, fornendo ...

'E' straniera' : l'ospedale di San Marino nega il soccorso a una 17enne italiana : L' ospedale di San Marino ha negato il soccorso a una 17enne italiana , caduta in moto a Montelicciano, frazione in provincia di Pesaro-Urbino , al confine con la piccola Repubblica. Di fronte alla ...

Serie A Spal - Semplici : «Non è la Roma dell'anno scorso - ma resta una big» : FERRARA - "Se ho dormito? Abbastanza serenamente, dopo una vittoria storica. Battere la Roma, squadra di valore in Italia ed Europa è stata una bella emozione e ci dà autostima, abbiamo fatto una ...

Presunti illeciti nel concorso comunale - due condanne e nove assoluzioni : LECCE - Si è chiuso con due condanne e nove assoluzioni il processo relativo all'inchiesta sui presenti illeciti legati a un concorso al Comune di Sanarica nel lontano 2011. Una lunga e complessa ...

Roma : ecco i vincitori di una Fiat 500 del concorso Pam Panorama per celebrare i 60 anni del Gruppo Pam : Giancarlo e Michele di Roma tra i vincitori del concorso di Pam Panorama per i festeggiamenti dei 60 anni del Gruppo leader della grande distribuzione in Italia Roma – Roma può annoverare ben due vincitori del nuovo esclusivo concorso di Pam Panorama che, partito lo scorso 1° ottobre, durerà tutto il mese e metterà in palio 60 Fiat 500 per celebrare i 60 anni del Gruppo Pam. Giancarlo e Michele sono stati tra i dodici estratti di venerdì ...

Concorsopoli militare - 15mila euro per una divisa : 15 arresti a Napoli : Blitz della polizia tributaria della finanza, al termine delle indagini condotte sui concorsi per l'accesso nei ranghi di esercito e di altri corpi militari. Un ufficiale in cella e quindici soggetti, ...

Silvio Berlusconi riparte dal Monza - prima il discorso negli spogliatoi poi il bagno di folla in tribuna : “Sono emozionato” : Silvio Berlusconi riparte dal calcio. A Monza, in occasione del match contro la Triestina (terminato 1 a 1), non si è fatto mancare l’occasione di un’incursione negli spogliatoi per un discorso motivazionale: “Per quanto riguarda l’immediato, sono qui a vedere la prima partita. Non vi nascondo che sono un po’ emozionato. E a voi dico: ‘Mi raccomando’. Io avevo alcune frasi che dicevo qualche volta ai miei ...

Si 'buca' su una panchina nei giardini del Porcinai in pieno giorno - soccorso 40enne in sospetta overdose : Un uomo disteso su una panchina, i passanti che si avvicinano e cercano di capire se sta bene. Ma lui non reagisce agli stimoli. Così chiamano la Polizia Locale, che interviene e cerca di prestare ...