eurogamer

: Dynasty Warriors 9: arriva un nuovo trailer per la co-op #DynastyWarriors9 - Eurogamer_it : Dynasty Warriors 9: arriva un nuovo trailer per la co-op #DynastyWarriors9 - VG247it : Dynasty Warriors 9: il nuovo trailer mostra la modalità co-op - - AkibaGamers : La modalità co-op di #DYNASTYWARRIORS9 è disponibile ormai da qualche giorno, e KOEI TECMO GAMES ce la introduce co… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Se vi state domandando come sarà la co-op di9, è appena stato pubblicato uninerente proprio a questo aspetto del gioco, e tramite il quale possiamo vedere tutti i cambiamenti del titolo in questa modalità.Come riporta Dualshockers, illanciato da Koei Tecmo ci mostra l'aggiornamento per la modalità cooperativa del gioco, inizialmente pianificato assieme al lancio del titolo, ma che a causa di alcuni problemi tecnici è stato rimandato ad un secondo momento.Potremo giocare in locale con un nostro amico, ma anche online con gli amici che ci siamo fatti in giro per il mondo. Inoltre anche i giocatori che hanno una versione di prova del gioco potranno giocare in co-op online con chi ha il gioco completo.Read more…