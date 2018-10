Droga | emergenza tra i giovani | uno su 10 ne fa uso

Colla - coca - eroina : in Italia l'emergenza Droga comincia a 8 anni : Dal 2013 sono raddoppiati ?i ragazzi tossici. E l’età ?media è sempre più bassa: bambini che sperimentano i solventi, tredicenni che si prostituiscono per una dose, adolescenti sottoposti a Tso. Ecco le loro drammatiche storie La morte di Pamela, l' eroina e quella provincia devastata dallo spaccio " Ti racconto l’altra Milano, oltre i grattacieli" Così morire di overdose è diventato normale" Emergenza droga , dipendenti sempre più ...

Droga : Ordine psicologi Molise - emergenza di proporzioni allarmanti : “L’incidenza emergenziale delle dipendenze patologiche da sostanze stupefacenti in Molise, segnalata recentemente dal procuratore di Campobasso, è nota già da tempo ma sta assumendo proporzioni davvero allarmanti, per le drammatiche conseguenze sul piano sia giudiziario sia di salute che interessano ormai migliaia di cittadini molisani, tra cui moltissimi in età giovanile; eppure, la problematica resta ancora fortemente trascurata da ...