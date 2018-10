blogo

Dottori in Corsia, Geppi Cucciari a Blogo: 'Ecco come ho fatto a trattenere la commozione' (VIDEO)

(Di sabato 27 ottobre 2018) Dopo il successo della serie I ragazzi del Bambino Gesù che ha seguito le storie di dieci ragazzi in cura nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, le telecamere tornano nell’ospedale pediatrico più grande d’Europa per raccontare le sfide umane e professionali di medici e infermieri che ogni giorno salvano la vita di tanti bambini e ragazzi.in- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, questo è il nuovo titolo scelto per la seconda stagione della docu-serie in dieci puntate ideata da Simona Ercolani e prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, andrà in onda da domenica 28 ottobre su Rai3 in seconda serata e in replica ogni venerdì alle 15,20.in: "hola commozione" (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 27 ottobre 2018 08:10.