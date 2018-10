Dopo sette mesi torna l' ora solare | lancette indietro questa notte

Scherzi a parte - Nina Moric e la rivelazione diciassette anni Dopo : "Appesa come un prosciutto - ma sapevo che era uno scherzo" : In venticinque anni di vita ognuno si è fatto la propria idea su Scherzi a parte. C’è chi non ha mai dubitato della veridicità degli Scherzi, chi ha sempre avallato la tesi della montatura e chi, restando nel mezzo, non ha escluso la possibilità di una ‘complicità’ del vip in corso d’opera.E mentre il programma è pronto a tornare prossimamente in onda con la quattordicesima edizione, c’è chi arriva a svelare un retroscena risalente ...

I due amici morti in auto a 18 anni - tragedia sette giorni Dopo la festa : amici per la pelle, uniti per sempre da un terribile destino. Pasquale D'Agosto e Vincenzo Pepe condividevano gli interessi e i sogni di tanti ragazzi della loro età: la musica, lo sport, le serate con gli amici, le gite fuori porta. Nel centro cilentano ieri c'era tanta incredulità e tanta amarezza. Fino a qualche momento prima i due ragazzi erano stati visti in giro, allegri e ...

I due amici morti in auto a 18 anni - tragedia sette giorni Dopo la festa : amici per la pelle, uniti per sempre da un terribile destino. Pasquale D'Agosto e Vincenzo Pepe condividevano gli interessi e i sogni di tanti ragazzi della loro età: la musica, lo sport, le serate con gli amici, le gite fuori porta. Nel centro cilentano ieri c'era tanta incredulità e tanta amarezza. Fino a qualche momento prima i due ragazzi erano stati visti in giro, allegri e ...

Norvegia : tassi fermi allo 0 - 75% Dopo la stretta di settembre : dopo la stretta di settembre, la Norges Bank, banca centrale norvegese, conferma i tassi d'interesse allo 0,75% in linea con le attese degli analisti. Nel meeting di settembre l'istituto aveva alzato ...

Orange Is The New Black è stata cancellata da Netflix Dopo sette stagioni : È arrivato l’annuncio ufficiale: la settima stagione di Orange Is The New Black sarà anche l’ultima. Così Netflix dice addio ad una delle sue serie tv di punta, tra le più amate dai telespettatori di tutto il mondo, oltre che da critica e addetti ai lavori. I motivi di tale scelta? Non è stata esplicitata, ma molti sostengono fosse già nell’aria. La creatrice Jenji Kohan (già autrice di Weeds e co-autrice di altri titoli cult ...

Serie B - il bilancio Dopo i primi sette turni : Pescara in pole - stentano le big : tempo di bilanci anche in Serie B, quando siamo giunti alla seconda sosta per le nazionali. L'inedita composizione del torneo a 19 squadre, attendendo la sentenza per la riammissione dell'Entella ...

Pescara primo in B - Sebastiani : “Dopo sette gare non conta proprio nulla” : L’occasione della sosta del campionato ha rappresentato l’occasione per fare in casa Pescara un primissimo bilancio, dopo sette giornate di campionato e alla vigilia dell’anticipo di venerdì prossimo in casa dello Spezia. A fare il punto della situazione è il presidente Daniele Sebastiani, intervenuto al convegno per il 40/o anniversario del club Donne Biancazzurre. “Dovevo essere in Romania per andare a parlare di ...

Messina - magistrato condannato a sette anni e mezzo per peDopornografia e violenza sessuale. Rischia la radiazione : sette anni di carcere per violenza sessuale su minore, produzione e diffusione di materiale pedopornografico. È la pena che il gup del tribunale di Messina ha inflitto a Gaetano Maria Amato, magistrato in servizio alla procura generale di Reggio Calabria. Amato era stato arrestato il 3 ottobre, accusato di aver ripreso con il cellulare – diffondendole poi in rete – immagini di ragazzine di 16 anni, che lui stesso spogliava e toccava ...

Maltempo : nuova perturbazione si abbatte sull’Italia Dopo un mese di settembre con -61% di pioggia : : Il Maltempo si abbatte sull’Italia dopo un mese di settembre che ha fatto segnare il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che amplificano il rischio idrogeologico. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sulla base dei dati isac Cnr sugli effetti della nuova perturbazione che interessa dalla Sardegna al Piemonte, dalla Liguria alla Toscana. A preoccupare – sottolinea la Coldiretti – sono gli ...

“È ufficiale!”. Simona Ventura - brutto colpo basso. Dopo sette anni… La foto che lo conferma : Simona Ventura e Gerò Carraro: amore al capolinea. Le avvisaglie c’erano già state nei giorni scorsi, nelle settimane precedenti ma adesso è davvero ufficiale. La storia d’amore tra Simona e il figlio d’arte è giunta a conclusione. Dopo sette anni di fidanzamento, dunque, la Ventura torna single. E la notizia arriva a poche ore dalla nuova puntata di Temptation Island Vip, programma televisivo che ha riabilitato, nuovamente, ...

“È ufficiale!”. Simona Ventura - brutto colpo basso. Dopo sette anni… La foto che lo conferma : Simona Ventura e Gerò Carraro: amore al capolinea. Le avvisaglie c’erano già state nei giorni scorsi, nelle settimane precedenti ma adesso è davvero ufficiale. La storia d’amore tra Simona e il figlio d’arte è giunta a conclusione. Dopo sette anni di fidanzamento, dunque, la Ventura torna single. E la notizia arriva a poche ore dalla nuova puntata di Temptation Island Vip, programma televisivo che ha riabilitato, nuovamente, ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia fa sette su sette - le sensazioni del ct Mazzanti Dopo la vittoria sulla Thailandia : sensazioni positive per il ct Mazzanti e per le azzurre dopo la vittoria ottenuta contro la Thailandia Nel Campionato Mondiale femminile 2018 si è allungata a sette la striscia di vittorie consecutive della nazionale italiana, oggiuscita vittoriosa dalla sfida con la Thailandia 3-0 (25-15, 25-12, 25-15). Contro un avversario molto insidioso, capace nella prima fase di portar via punti sia a Russia che Stati Uniti, le azzurre hanno ...

Rieti - le casette dei terremotati Dopo tre mesi già inagibili : Infiltrazioni dacqua dai tetti e muffa, le famiglie costrette a lasciare gli alloggi e dormire in albergo

Rissa e coltellate Dopo l'addio al celibato : morto un 21enne - sette feriti : La tragedia è avvenuta nella serata di sabato 29 settembre a Villorba, in provincia di Treviso. Ad affrontarsi un gruppo di...