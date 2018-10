Dopo due anni a Cinque Stelle Torino è la città della decrescita

Ufficiali le città del tour di Vasco Rossi nel 2019 - a sorpresa in sole due location Dopo la conferma Cagliari : Sono state svelate le città del tour di Vasco Rossi nel 2019. Il Blasco ha finalmente sciolto le riserve sul suo ritorno sul palco, rivelando che saranno unicamente due le città che raggiungerà nella pRossima estate dopo il rilascio del nuovo singolo che è già stato inciso. Nella sua più recente intervista a La Nuova Sardegna, Vasco Rossi ha rivelato che il suo approdo in Sardegna è previsto per due date, il 18 e il 19 giugno, con due ...

Milano - minorenni denunciano due casi di stupro : “Erano immigrati”. Ma crollano Dopo mesi d’indagini : “Tutto inventato” : Due distinti casi di stupro: le vittime minorenni, gli autori degli “uomini di colore”. Ma le ragazze avevano inventato tutto, in un caso per il timore di essere rimasta incinta e nell’altro per il rischio di aver contratto malattie. E ora dovranno rispondere entrambe di simulazione di reato, mentre le inchieste per le due violenze sessuali inesistenti sono state archiviate. È quanto ha accertato la procura di Milano negli ...

Reddito cittadinanza - Rinaldi vs Cattaneo (Fi) : “Berlusconi nel 2016 era d’accordo col M5s. Cosa è successo Dopo due anni?” : Battibecco serrato a Coffee Break (La7) tra l’economista Antonio Maria Rinaldi e il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, sul Reddito di cittadinanza. Quest’ultimo esprime la sua assoluta contrarietà: “Se dal governo gialloverde fosse stato fatto un atto di coraggio, i 10 miliardi di euro che buttiamo al vento per il Reddito di cittadinanza sarebbero potuti essere utilizzati per dare sgravi veri e sostanziali alle piccole imprese, Cosa ...

Borse europee sui minimi da due anni. Spread torna sopra 310 punti Dopo la bocciatura Ue : Un mix di fattori spinge l'Europa sui minimi da due anni. Deludono alcune trimestrali molto attese, preoccupa la situazione italiana, permangono le tensioni sulla guerra commerciale e le preoccupazioni sulla crescita cinese. Wall Street in forte calo, pesano gli industriali. A Piazza Affari banche in ordine sparso, male St e il lusso...

Gilberto Benetton morto a 77 anni. Gli ultimi due mesi di guerra Dopo il disastro del Ponte Morandi : Benetton aveva 77 anni, secondo la rivista Forbes era il dodicesimo uomo più ricco d'Italia, 2 miliardi di dollari di patrimonio, e il 736esimo al mondo e lo scorso 14 luglio era stato travolto dallo ...

Il maratoneta che incrociò i polsi alle Olimpiadi torna in Etiopia Dopo due anni di esilio : L'ha fatto non solo per il risultato ottenuto: è arrivato secondo dopo il keniano Eliud Kipchoge, una medaglia d'argento che l'ha confermato come uno degli atleti più veloci, e forti, al mondo. ...

Bimbo scompare insieme alla madre : trovato due anni Dopo a 2mila km di distanza : Christina Hale non poteva sopportare di vivere separata dal suo piccolo Matthew, così nel 2016 ha messo in scena una folle...

Asma - 16enne muore Dopo due giorni di agonia/ Ultime notizie : forme gravi in aumento : L'Asma in forma lieve o grave colpisce milioni di persone in Italia, per riuscire a convivere con essa è importante sapere bene di che tipo è(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Luke Cage - cancellata la serie Dopo due stagioni : I fan dell’universo Marvel-Netflix si stavano ancora riprendendo dalla notizia della cancellazione di Iron Fist, quando è arrivata un’ulteriore doccia fredda: la piattaforma di streaming ha infatti deciso di staccare la spina anche a Luke Cage. La serie con protagonista Mike Colter, che interpretava il supereroe dalla pelle indistruttibile che difendeva il quartiere di Harlem, non andrà dunque oltre le due stagioni già diffuse. La ...

Rugby - Serie A : Alghero prima in classifica Dopo due giornate : Entrando nello specifico della cronaca della gara di ieri questa si potrebbe accostare al personaggio del dottor Jekyll e Mister Hyde, ovvero un incontro a due facce come definito anche dallo stesso ...

ATP Antwerp – Kyle Edmund strepitoso! Monfils sconfitto in rimonta Dopo due tie-break : Kyle Edmund vince la finale dell’ATP di Antwerp: il tennista britannico supera Gael Monfils in rimonta dopo due tie-break Servono 2 ore e 28 minuti a Kyle Edmund per aggiudicarsi la finale dell’ATP di Antwerp. Sul cemento belga, il talento britannico è riuscito a piegare un ottimo Gael Monfils, ribaltando un match che si era fatto davvero complicato. Monfils si era infatti aggiudicato il primo set per 3-6, senza grandi difficoltà. Edmund è ...

Urne aperte a Marano - al voto Dopo due anni di commissariamento : è l'unico comune della Campania : Marano - Il countdown è terminato: Marano torna oggi al voto dopo oltre due anni di commissariamento. Urne aperte dalle 7 alle 23 nelle 50 sezioni elettorali dislocate su tutto il territorio. Gli ...

Ergastolo per Alberto Cubeddu : uccise due giovani in Sardegna/ Ultime notizie : tensione in aula Dopo sentenza : Ergastolo per Alberto Cubeddu: uccise due giovani in Sardegna. tensione in aula dopo sentenza, l'avvocato del 22enne preannuncia il ricorso. Le Ultime notizie sul processo(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 21:43:00 GMT)

Roma scarica Dopo la sosta e Dzeko si inceppa di nuovo : bastano due Spallate e il crollo è clamoroso : La Roma subisce un clamoroso ko casalingo contro la Spal: le reti di Petagna e Bonifazi regalano 3 punti agli ospiti e fanno spuntare nuovamente i fantasmi della crisi che, prima della sosta, sembrava ormai essere un lontano ricordo dopo la sosta per le nazionali, che di norma dura una settimana ma per gli appassionati sembra lunga un secolo, la Serie A torna in campo per il 9° turno di campionato. Ad aprire le danze è Roma-Spal, incontro ...