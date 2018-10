Domenica Allerta Meteo Rossa in 2 regioni

Allerta meteo della Protezione Civile : Domenica 28 Ottobre giornata di SEVERO MALTEMPO : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo per la giornata di domani, in seguito a forti precipitazioni che colpiranno soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche della nostra...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per Domenica 28 Ottobre : allarme Rosso al Nord/Est - arancione in altre 11 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione di origine atlantica, che provoca condizioni di forte instabilità con piogge diffuse e persistenti al Nord, in estensione al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e venti forti su tutta la Penisola. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : Domenica con vento forte e temporali “di forte intensità” - criticità “arancione” : “Flussi di correnti umide e instabili persistono sulla nostra regione. Precipitazioni diffuse, localmente di forte intensità, saranno presenti sul settore appenninico con possibilità di fenomeni temporaleschi organizzati. Ventilazione forte da sud ovest, con venti di burrasca su aree montane, pedecollinare e settore costiero; valori medi stimati fino a 70 km/h con locali raffiche di intensità superiore. Il mare sarà molto mosso, localmente ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il weekend : allarme “Rosso” già Sabato - Domenica maltempo estremo. I bollettini e le MAPPE : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica, posizionata sulla penisola iberica, farà confluire, sulla nostra Penisola, correnti meridionali instabili che determineranno piogge diffuse e persistenti e un deciso aumento della ventilazione da sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo estremo in arrivo al Nord Italia : Domenica 28 e lunedì 29 attenzione a piogge torrenziali - alluvioni e al pericolo tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo all’estremo Sud : allarme alluvione Domenica 14 a Malta - in Sicilia e Calabria [MAPPE] : 1/12 ...

Maltempo Venezia : allerta meteo da domani mattina fino a Domenica : La Protezione civile del Comune di Venezia ha spiegato in una nota che il Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha diramato un avviso in base al quale “dalla prima mattinata di domani, venerdì 31 agosto, e fino alle prime ore di domenica 2 settembre, sono possibili rovesci e temporali, localmente anche intensi“. L'articolo Maltempo Venezia: allerta meteo da domani mattina fino a domenica sembra ...