Disastro a Leicester | l' elicottero del proprietario del club precipita appena fuori dallo

tgcom24.mediaset

: RT @AndreaEttori: l'elicottero del proprietario del #Leicester, si é schiantato al suolo nei pressi dello stadio, subito dopo la partita gi… - pino_nostro : RT @AndreaEttori: l'elicottero del proprietario del #Leicester, si é schiantato al suolo nei pressi dello stadio, subito dopo la partita gi… - Tomas1374 : RT @RadioSportiva: Disastro a #Leicester dopo il pareggio per 1-1 in #PremierLeague contro il #WestHam. L'elicottero che dovrebbe aver avu… - Rickyrickyric89 : RT @AndreaEttori: l'elicottero del proprietario del #Leicester, si é schiantato al suolo nei pressi dello stadio, subito dopo la partita gi… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Dramma in casa. Undi proprietà del patron deldi calcio inglese, il thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, èto mentre era in fase di decollo vicino allo stadio delle Foxes, subito evacuato, dopo il match di Premier League contro il West Ham. Non si sa con precisione chi fosse a bordo.