Dieta a base di fibre per dimagrire subito

L’intestino cambia la sua struttura cellulare in base Dieta - meccanismi che influiscono su metabolismo e rischio di tumori : L’intestino modifica la sua struttura cellulare in risposta alla dieta, che quindi ha un impatto di lunga durata sul metabolismo e anche il rischio di ammalarsi di alcuni di tipi di tumore. Lo ha verificato uno studio della Carnegie Institution for science, pubblicato sulla rivista Developmental Cell. La ricerca e’ stata fatta sui moscerini della frutta, il cui sistema e’ il piu’ sensibile ai cambiamenti cellulari indotti ...