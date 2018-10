Di Maio sulla Tap | ' ho letto le carte | ci sono penali per 20 miliardi' Ma Calenda lo

Di Maio sulla Tap : 'ho letto le carte - ci sono penali per 20 miliardi' : Riguardo alla Torino-Lione, il vicepremier è categorico: 'Da sempre noi siamo contrari alla Tav, credo che in questo momento nessuno del governo a Roma abbia intenzione di foraggiare quell'opera - ...

La presa su Roma. Salvini sferza la Raggi e lancia l'Opa sulla Capitale. Di Maio corre ai ripari : "Più poteri alla sindaca" : "Pijamose Roma e pijamosela mò, prima che 'o faccia quarcun'artro". L'adagio ha travalicato il contesto in cui è stato pronunciato, quello della serie di grandissimo successo Romanzo criminale, ed è diventato un divertito claim popolare. Un po' quello che ha in mente Matteo Salvini. Il progetto di "presa di Roma" di matrice leghista ha come orizzonte le urne. Che potrebbero essere montate nelle scuole della capitale molto ...

Manovra - Di Maio : 'Siamo sulla strada giusta - non ci fermeremo' : Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato la bocciatura della Manovra finanziaria da parte della commissione Ue. "Siamo l'ultimo argine per la salvaguardia dei diritti sociali degli italiani - ha ...

Salvini-Di-Maio-Conte : 'C'è fiducia'. Atteso verdetto Ue sulla manovra - : Atteso il verdetto di Bruxelles, si va verso la bocciatura. Il governo esclude rischi e ribadisce: "Non la cambiamo". Ieri sera, cena tra il presidente del Consiglio e vicepremier per rinsaldare l'...

Governo - perché a dicembre può saltare tutto in aria : ciò che non sapete sulla guerra Di Maio-Salvini : Le tensioni vissute tra Lega e M5s nel corso della preparazione al decreto fiscale hanno creato piccole, ma diffuse rotture interne difficili da sanare nel breve periodo. I rapporti finora cordiali ...

Paolo Bonolis da Renzi ironia sulla lotta alla povertà prende in giro Di Maio e Salvini : Paolo Bonolis tira uno show radical chic da Renzi parlando di povertà e prendendo in giro i due ministri Salvini e Di Maio Paolo Bonolis ieri alla Leopolda a Firenze – che ancora si tiene nonostante i tempi mosci per il Pd-ha preso in giro la coppia governativa Salvini – Di Maioparagonandola a quella composta da Totò e Peppinooppure a Franco e Ciccio o a Boldie De Sica, facendo ironia, tra le altre cose, sull’impegno del governo ...

Salvini e Di Maio trovano l'intesa sulla pace fiscale : via dal decreto scudo penale e capitali all'estero : Accordo sul condono fra Lega e 5 stelle sul decreto fiscale dopo lo scontro degli ultimi giorni. È quanto filtra dal Consiglio dei ministri prima che il premier Giuseppe Conte e i...

Matteo Salvini - retroscena sulla caduta del governo : 'Di Maio non regge ancora per molto'. Cosa farà la Lega : Il governo non deve cadere, almeno non ora. La tensione tra Lega e M5s ha raggiunto livelli quasi insostenibili, ma il caso-condono potrebbe essere l'antipasto di nuove scosse telluriche: la prossima ...

Alessandra Ghisleri - quanto costa la follia di Di Maio sulla 'manina' : dramma per M5s e Salvini : A rischiare grosso in queste ore non è solo il governo, dopo il delirio di Luigi Di Maio a Porta a porta sulla manina nel Def e le accuse neanche tanto velate ai leghisti di aver fregato i grillini ...

La risposta di Di Maio alla lettera Ue sulla manovra : Roma, 18 ott., askanews, - La lettera dell'Ue non sorprende il governo, 'ce l'aspettavamo', il governo è disposto a 'dialogare', ma 'non accettiamo ultimatum' e sarebbe bene che lettere analoghe ...

LEGA SMENTISCE DI Maio sulla ‘MANINA’ DEL DECRETO FISCALE/ Salvini : “nessun CdM - testo rimane così” : Di MAIO "DECRETO FISCALE truccato". Ultime notizie, il popolo M5s non gli crede “Ci ha traditi”. E' bufera nel governo dopo le gravi accuse del ministro del lavoro(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:40:00 GMT)