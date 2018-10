Di Maio | “Standard & Poor’s? Dicono che ci ha mazzolati ma il governo non arretra Su

ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 ottobre 2018) “Standard; Poor’s non ci ha declassati. Soltanto che, siccome bisogna leggere il negativo anche dove non c’è, stamattina tuttiche ci ha. Invece deve essere ben chiara una cosa: questonon, si farà il reddito di cittadinanza, si farà la pensione di cittadinanza, si farà la quota 100 per mandare in pensione le persone”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di, oggi a Paternó dove ha incontrato la stampa per fare il punto sulle zone terremotate e alluvionate del catanese. L'articolo Di: “Standard &che ci hama ilnon. Su di noi leggende metropolitane” proviene da Il Fatto Quotidiano.