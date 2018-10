Di Maio | non ho litigato con Draghi

Di Maio : mercati? stiano sicuri che non si esce da euro : Roma, 27 ott., askanews, - 'Ai mercati basta dire che non usciamo dall'euro, c'è stata una narrazione sbagliata da parte di qualcuno. Noi non solo ci stiamo bene in europa ma tra sei mesi si vota alle ...

Manovra : Di Maio - S&P non ha declassato l'Italia - Governo è unito e non arretra : "Standard and Poor's non ha declassato l'Italia, siccome purtroppo bisogna leggere il negativo anche dove non c'è stamattina tutti dicono che ha mazzolato l'Italia. Deve essere ben chiara una cosa, invece, questo Governo non arretra, si farà il reddito di cittadinanza, si farà la pensione di cittadinanza, si farà la quota cento per mandare in pensione le persone. Tenete presente ...

Manovra - Di Maio : S&P non ci ha declassato - governo non arretra : Roma, 27 ott., askanews, - 'Standard and Poor non non ci ha neanche declassato ma bisogna leggere sempre le cose in negativo anche dove non c'è il negativo. Deve essere ben chiaro che il governo non ...

Manovra - Di Maio : mercati? stiano sicuri che non si esce da euro : Noi non solo ci stiamo bene in europa ma tra sei mesi si vota alle europee e l'europa diventerà di nuovo l'europa dei cittadini, ci sarà una scossa forte politica per mandare a …

Luigi Di Maio contro Draghi : “Non tifa Italia” : Luigi Di Maio parla ancora di Manovra e accusa Draghi di avvelenare il clima e non tifare Italia “Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente”. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, durante la registrazione della prima puntata di Nemo, in onda stasera su Rai2 alle 21.20, circa le dichiarazioni del presidente Bce, Mario ...

Standard & Poor’s - oggi verdetto sull'Italia/ Ultime notizie rating - Di Maio : "Non ho paura" : Standard & Poor’s, oggi verdetto sull'Italia. Ultime notizie rating, atteso il giudizio legato alla manovra. Il ministro Luigi Di Maio: "Non ho paura"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 21:01:00 GMT)

Ischia - Di Maio : “Non c’è nessun condono. Chi lo dice non ha letto la norma” : “Nel decreto Genova non c’è alcun condono. Il condono è una legge fatta in passato. Noi velocizziamo solo le pratiche per le case cadute dopo il terremoto, non riguarda tutta Ischia ma solo tre Comuni e solo le case colpite. Così il vicepremier Luigi Di Maio, nega l’esistenza di sanatorie per Ischia (come già lo scorso sabato), al termine dell’incontro con gli studenti al ministero del Lavoro. Eppure l’articolo 25 del ...

Governo contro Draghi - Di Maio : 'Un italiano non avveleni il clima' : E che fa l'ineffabile Gigino? Attacca Draghi! Purtroppo Di Maio è credibile solo quando si occupa di condoni ma non di economia. L'Italia sta andando a sbattere per colpa della irresponsabilità di ...

DRAGHI - DI Maio "PRESIDENTE BCE AVVELENA IL CLIMA”/ Ultime notizie "Tifiamo Italia : non temo Standard&Poor's" : DRAGHI, Di MAIO “Il presidente BCE AVVELENA il CLIMA”. Ultime notizie, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico: “Ora bisogna tifare Italia”. Botta e risposta a distanza(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 15:51:00 GMT)

Whirlpool non licenzierà nessuno : azzerati gli esuberi e produzione "rilocalizzata" in Italia. Di Maio : "Orgoglioso dell'accordo" : "Ho appena firmato un accordo di cui sono davvero orgoglioso perché rappresenta un cambio di passo per l'Italia. Appena giunti al governo abbiamo iniziato una dura lotta contro le delocalizzazioni. ...

Al Mise non sanno più distinguere il vero Di Maio dal falso : Che all'interno dei social network ci siano account non ufficiali, molte volte parodia, non è una notizia. La novità è che ormai anche alcune istituzioni non riescono più a distinguere il fake dal vero. L'account ufficiale del Mise (Ministero dell'industria e dello sviluppo economico) questa mattina

Banche - Di Maio : sostenerle non significa prendere soldi a italiani : Roma, 26 ott., askanews, - Il governo non esclude di sostenere il sistema bancario ma 'sostenere le Banche non significa prendere i soldi dagli italiani'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio nel ...

Salvini e Di Maio non possono usare la Bce come un bancomat : Draghi non è contro l'Italia, come dicono i grillini, ma anzi, non usando i toni polemici di Juncker e di Moscovici, assume una posizione di mediazione e invita la Commissione europea e il governo italiano a contrattare realmente per modificare una manovra economica sbagliata che potrebbe avere conseguenze negative sia per il nostro paese che per l'Europa.Solo una mentalità di stampo totalitario può confondere delle ...

Manovra - Di Maio proclama : “Siamo uno stato sovrano il 2 - 4% non cambia” : Manovra, dopo la bocciatura Di Maio torna a parlare sul 2,4% “Io non credo che si debba parlare di cambiare la Manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno stato sovrano”. Il governo non intende rivedere le sue posizioni dopo la bocciatura Ue sulla legge di bilancio. A ribadirlo oggi è stato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio intervistato da Radio 24. Ieri sera a “Porta ...