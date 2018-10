Di Maio | nessuna lite con Draghi S&P? Il governo non arretra

Di Maio accusa Draghi : 'avvelena il clima'. 'S&P? nessuna paura' : Così il vicepremier Luigi Di Maio a poche ore dall'atteso giudizio dell'agenzia statunitense di rating sulla nostra economia. Giudizio - lo ricordiamo - previsto in serata, a mercati chiusi. Ma Di ...

Provenzano - Di Maio contro la Corte europea : “Con mafia nessuna pietà - 41bis non si tocca” : La posizione del governo dopo la condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'applicazione del 41 bis a Bernardo Provenzano è netta: "Il 41 bis non si tocca", afferma il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Gli fa eco Luigi Di Maio: "I comportamenti inumani erano quelli di Provenzano. Il 41bis è uno strumento fondamentale per debellare la mafia. Con la mafia nessuna pietà”.Continua a leggere

Nessuna 'manina' - Di Maio era solo distratto. Lo dice il leghista Siri : Il testo del decreto fiscale "non si è scritto da solo. Di Maio era presente. Forse era distratto": Armando Siri, sottosegretario leghista ai Trasporti, non risparmia ironia ai Cinque Stelle, cui è affidata la guida del suo dicastero (nelle mani di Danilo Toninelli). "Noi, pur di avere il saldo e stralcio dei contribuenti in difficoltà economica, siamo pronti a discutere su tutto" dice in ...

Per Alitalia ora si fa avanti Fs Servono subito altri 2 miliardi Di Maio : nessuna lite con Tria : Nuovo vertice tra Di Maio e i sindacati: il vicepremier prevede una newco con una dotazione di 2 miliardi grazie all’aiuto di Fs e Cassa depositi e prestiti ma esclude tagli all’occupazione. Tria: nessun intervento del Mef

Di Maio : nessuna intenzione di alleanze preelettorali con Lega : Roma, 7 ott., askanews, - Coloro, anche a Bruxelles che continuano ad attaccare Italia e governo stanno compattando Movimento 5 Stelle e Lega 'ma non c'è nessuna intenzione di fare alleanza ...

Di Maio : «Rientro programmato - nessuna emergenza. Deficit 2 - 4% non in discussione» : Il vicepremier M5S torna a rilanciare le parole d'ordine della prossima sessione di bilancio, confermando l'impegno a non fare «macelleria sociale». In arrivo incentivi per assunzioni tempo indeterminato...

Manovra - Di Maio : “Nessuna richiesta di dimissioni per Tria - però deve trovare le risorse” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ier ia Bruxelles ha confermato l'incontro di oggi del Consiglio dei Ministri e che "non ci sono rinvii sul Def". Continua però lo scontro tra M5S e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, soprattutto su quanto alzare l'asticella che segna il deficit per il prossimo anno.Continua a leggere

