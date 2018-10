Manovra - Di Maio : mercati? stiano sicuri che non si esce da euro : Noi non solo ci stiamo bene in europa ma tra sei mesi si vota alle europee e l'europa diventerà di nuovo l'europa dei cittadini, ci sarà una scossa forte politica per mandare a …

Manovra - Matteo Renzi : “Di Maio c’è o ci fa? I mercati sono critici e lui attacca Draghi” : Matteo Renzi ha replicato alla stoccata di Luigi Di Maio: "I mercati sono molto critici sull'Italia e lui, tra un condono e l'altro, che fa? attacca Draghi. Di Maio non deve attaccare Draghi o la Leopolda: deve cambiare la Manovra altrimenti l'Italia va a sbattere. E già che c'è cambi anche chi gli scrive i discorsi".Continua a leggere

Manovra - Di Maio : “Da Bce strali ma non lasciamo l’Euro. I mercati non devono avere timori” : Dalla Bce “vedo che arrivano strali sulla questione del pericolo dell’economia italiana per lo spread. Il governatore Draghi sa che il problema dello spread non è legato alla Manovra ma alla paura dei mercati che il paese possa uscire dall’Euro. Problema facilmente risolvibile, col fatto che noi nel contratto abbiamo inserito chiaramente che non vogliamo uscire dall’euro”. Così Luigi Di Maio aggiungendo che i mercati quindi ...

Di Maio - a preoccupare i mercati è lo storytelling sull'uscita dall'euro : Il governo monitorerà lo spread, ma il vicepremier Luigi Di Maio à "fiducioso" che "nelle prossime settimane inizierà a scendere". In un'intervista a Radio24, Di Maio ha spiegato che intervenire sullo spread significa "monitorare lo stato della situazione, ascoltare gli istituti di credito, vedere le criticità". "Sono fiducioso che lo spread nelle prossime ...

Di Maio : "I mercati vogliono bene all'Italia" : "I mercati vogliono molto più bene all'Italia di quanto ne vogliano alcune istituzioni europee". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio , osservando come lo spread tra Btp e Bund tedeschi oggi oscilli ...

Manovra - Di Maio : vincere la paura - i mercati vogliono bene all'Italia | Tajani : va cambiata : "Dobbiamo vincere la paura, l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura in questo momento è proprio la paura". Cosi' il vicepremier . Ma il presidente del Pe, Tajani: "No a dichiarazioni di guerra"

Manovra - Di Maio : vincere la paura - i mercati vogliono bene all'Italia : "Dobbiamo vincere la paura, l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura in questo momento è proprio la paura". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, uscendo dal Mise parlando delle oscillazioni ...

Di Maio : 'manovra non si cambia' e mercati gli danno ragione : ... poi smentita, di inserirla nella lettera che oggi il governo italiano invierà a Bruxelles in risposta alla missiva - di fatto, una bocciatura - del commissario all'economia Pierre Moscovici. Intanto ...

Schulz : 'Salvini e Di Maio inaffidabili e mercati li puniscono' : Il 66 per cento ha detto di sì: 'Dobbiamo tornare a parlare di contenuti e rimettere la politica europea al centro. Le elezioni europee saranno cruciali. La Germania può e deve impegnarsi in modo ...

Mercati quieti dopo l'ok alla manovra. Salvini : "Migliora vita italiani". Di Maio : "Governo può durare 5 anni e anche oltre" : Avvio in leggero calo per lo spread tra btp e bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund, pur mantenendosi sopra la quota di 300 punti base, avvia la seduta a 302 punti base, dai 305 punti base della chiusura di ieri. Scende anche il rendimento del btp decennale, dal 3,56% al 3,53 per cento. Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,14% a 19.315 punti.C'era attesa per la reazione dei Mercati all'approvazione del ...

Salvini e Di Maio : "Tiriamo orgogliosamente diritto - mercati ci vogliono più bene dei burocrati" : "Gli italiani ci chiedono meno tasse e più lavoro, noi questo facciamo. Non abbiamo intenzione di fare nessun regalo a chi vuole un Italia in ginocchio. Tiriamo orgogliosamente dritto. Noi andiamo ...

Di Maio : 'Cruciale confrontarsi con Europa e mercati'. Fico : 'Abbassare i toni' : Il premier Conte annuncia per stasera un nuovo vertice a Palazzo Chigi e domani la cabina di regia per fare il punto sulla manovra insieme alle aziende partecipate -

Spread - Salvini e Di Maio preoccupati | Analisi : ma perché i mercati puniscono solo l’Italia? : Il ministro del Lavoro a Berlino, poi il vertice con i suoi: «Non arretro». Salvini: «Siamo responsabili, indietro non si torna»

Di Maio : Ue e media vogliono farci cadere - mercati vogliono più bene all'Italia dell'Europa : 'Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile, ma piu' fanno cosi' e piu' ci compattano': lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio,...