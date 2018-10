Di Maio in Sicilia | ' Tempi di ricostruzione veloci'

Maltempo - alluvione in Sicilia : Di Maio - “dichiareremo lo stato di calamità naturale” : “Dichiareremo lo stato di calamità naturale“: lo ha dichiarato oggi il ministro Luigi Di Maio , al campo sportivo Sant’Ippolito di Piazza Armerina. Di Maio ha spiegato che il Governo darà il massimo sostegno al sindaco Cammarata per fronteggiare i danni provocati dal nubifragio dei giorni scorsi. Il vicepremier ha poi raggiunto il quartiere Canali, sottostante Sant’Ippolito e investito da una colata di fango proveniente ...

