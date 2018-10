Di Francesco | Stop ai capitomboli o è dura

raisport.rai

: Di Francesco: Stop capitomboli o è dura - contribuenti : Di Francesco: Stop capitomboli o è dura - AnsaRomaLazio : Di Francesco: Stop capitomboli o è dura - Lazio - Scognamigliogi1 : RT @ansacalciosport: Di Francesco: Stop capitomboli o è dura. 'Serve continuità, troppa imprevedibilità in prestazioni Roma' | #ANSA https:… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) 'Siamo già caduti e non possiamo permettercelo. Più si fannoe più c'è il rischio di non rientrare in Champions League. Dobbiamo essere bravi a non sbagliare' . È il messaggio che Eusebio ...