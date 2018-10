Di Francesco | “Insigne è il pericolo numero 1”

calcioweb.eu

"Insigne gioca dietro l'attaccante ed è molto bravo a interpretare le fasi di gioco, dobbiamo assorbirlo il prima possibile. Ma non c'è solo lui dovremo stare attenti a tutta la squadra". Parla così dell'attaccante del Napoli il tecnico della Roma, Eusebio di, alla vigilia del match del san paolo contro i partenopei. "Insigne ha grande condizione e ci potrebbe mettere in difficoltà. Ora gioca in un ruolo che sta interpretando benissimo, sicuramente è il giocatore del Napoli da circoletto rosso. Falso nove? Ha fatto più la seconda punta o l'esterno, il falso nove l'ha fatto più Mertens", conclude il mister nella conferenza stampa della vigilia.