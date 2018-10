Desirée - massima allerta a Roma per il doppio sit-in : in piazza Anpi e Forza nuova : È allerta massima nel quartiere Roma no di San Lorenzo, dove Anpi e Forza nuova scendono entrambe in piazza dopo l'omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina...

Desirée - massima allerta a Roma per il doppio sit-in : in piazza Anpi e Forza nuova : È allerta massima nel quartiere Romano di San Lorenzo , dove Anpi e Forza nuova scendono entrambe in piazza dopo l'omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta in uno ...