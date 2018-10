Desirée Mariottini | il gip convalida il fermo per i tre indagati | «Si sono accaniti sul

Desirée Mariottini - convalidato il fermo per tre indagati. Uno di loro al legale : “Non l’ho sfiorata - era una bambina” : Il gip di Roma, Maria Paola Tomaselli, ha convalidato il fermo dei tre indagati per la morte e lo stupro di Desirée Mariottini. Il giudice si è riservato di decidere nelle prossime ore in merito all’emissione della misura cautelare. I tre sono stati interrogati nel carcere di Regina Coeli: secondo quanto si apprende, l’unico a rispondere alla domande del gip è stato il senegalese Mamadou Gara, mentre il suo connazionale Brian Minteh e il ...

Desirée Mariottini e la trappola dei pusher : «La ragazzina bianca è tornata per la droga» | Confermato il fermo dei tre indagati : Dopo ore tra dosi di crack e eroina, già nel pomeriggio Desirée appare come in trance. Il pm nel decreto di fermo: «Predatori che si sono accaniti su una giovanissima indifesa, senza alcuna pietà»

Desirée Mariottini - a San Lorenzo fiaccolata in corso e polizia a 20 metri : i pusher ci avvicinano per venderci la droga : A una settimana di distanza dall’omicidio di Desirée Mariottini, la sedicenne trovata morta in uno stabile abbandonato in via dei Lucani, nel quartiere San Lorenzo di Roma non è cambiato nulla: durante la fiaccolata in ricordo della ragazza, un nostro cronista è stato avvicinato da diversi spacciatori che volevano vendergli droga. Il tutto a pochissimi metri dal corteo e dalle auto della polizia. “Vieni di là, qui è troppo ...

Desirée Mariottini - a Roma sit-in contrapposti : Forza nuova e Anpi : Un sabato ad alta tensione. Forza nuova da una parte, centri sociali, Anpi e movimenti antifascisti dall'altra. L'omicidio della povera Desirée Mariottini a San Lorenzo al centro dei due presidi ...

Desirée Mariottini - fermato a Foggia un quarto indagato. Il video diffuso dalla polizia : Si chiama Yusif Salia il cittadino gambiano fermato a Foggia per l’omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne morte la notte del 19 ottobre in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo di Roma. L’uomo è stato fermato grazie alla collaborazione delle squadre mobili di Roma e Foggia e del commissariato San Lorenzo, nel quartiere “ex pista” di Borgo Mezzanone. La zona è quella adiacente al Centro accoglienza richiedenti asilo, ...

Desirée Mariottini - fermato a Foggia quarto uomo coinvolto nell’omicidio : aveva con sé 10 chili di marijuana : Si tratta di un trentenne del Gambia, Yosif Salia: si era tagliato i capelli per non farsi riconoscere. È stato bloccato in una tendopoli a Borgo Mezzanone. Si era già allontanato da Roma dopo la morte della sedicenne per far perdere le sue tracce