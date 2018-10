Desirée Mariottini | a San Lorenzo fiaccolata in corso e polizia a 20 metri | i pusher ci

ilfattoquotidiano

: #Desirée, Salvini dopo l’arresto di due persone: «Vermi, pagherete fino in fondo» - LegaSalvini : #Desirée, Salvini dopo l’arresto di due persone: «Vermi, pagherete fino in fondo» - Internazionale : Matteo Salvini e la speculazione sulla morte di una ragazza a Roma. Il reportage di @annalisacamilli. - fattoquotidiano : Desirée Mariottini, Di Maio: “Decreto per dare maggiori poteri al sindaco di Roma, è ora” -

(Di sabato 27 ottobre 2018) A una settimana di distanza dall’omicidio di, la sedicenne trovata morta in uno stabile abbandonato in via dei Lucani, nel quartiere Sandi Roma non è cambiato nulla: durante lain ricordo della ragazza, un nostro cronista è stato avvicinato da diversi spacciatori che volevano vendergli droga. Il tutto a pochissimidal corteo e dalle auto della. “Vieni di là, qui è troppo rischioso”, “ci sono poliziotti in borghese, non ti posso far vedere nulla. Dammi i soldi”. Con l’accusa di omicidio e stupro sono state arrestate quattro persone. L'articolo, a Sanina 20: ici avvicinano per venderci la droga proviene da Il Fatto Quotidiano.