Desirée | in piazza Anpi e Forza Nuova | l' estrema destra in marcia tra saluti romani e

Desirée - massima allerta a Roma per il doppio sit-in : in piazza Anpi e Forza nuova : È allerta massima nel quartiere Romano di San Lorenzo , dove Anpi e Forza nuova scendono entrambe in piazza dopo l'omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta in uno ...

"Non una di meno" in piazza a San Lorenzo per Desiree : È come se la morte di Desiree Mariottini, lasciata morire in quello stabile occupato da spacciatori in via dei Lucani una settimana fa, abbia tolto un tappo nel quartiere romano di San Lorenzo. Ogni giorno c'è una manifestazione: ieri la fiaccolata silenziosa dei residenti, oggi il partecipatissimo corteo delle donne di 'Non una di meno'. Domani in piazza dell'Immacolata, uno dei centri della movida e del degrado del quartiere, ...