Desiree | il gip | «Crudeltà senza remore» La frase choc | «Meglio che muore lei che noi in

Restano in carcere gli indagati per la morte di Desirée. Il Gip : "Crudeli e senza remore" : Restano in carcere i tre extracomunitari fermati dalla Polizia nei giorni scorsi e accusati di aver stuprato ed ucciso la sedicenne Desiree Mariottini in un casolare abbandonato di via dei Lucani, nel quartiere romano di San Lorenzo. Questa la decisione del gip di Roma, Maria Paola Tomaselli, che ha sciolto la riserva emettendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei senegalesi Brian Minteh e Mamadou Gara e del ...

Desirée Mariottini - il gip convalida il fermo per Mamadou e altri due indagati : «Si sono accaniti sul suo corpo per 2 giorni - senza pietà» : Secondo quanto si apprende Brian Minteh, 43 anni, del Senegal, è stato l'unico a rispondere alle accuse, mentre il senegalese Mamadou Gara, 27 anni, e il 46enne nigeriano Chima Alinno si sono avvalsi della facoltà di non rispondere

Desirée Mariottini - il gip convalida il fermo per i tre indagati : «Si sono accaniti sul suo corpo per 2 giorni - senza pietà» : Secondo quanto si apprende Brian Minteh, 43 anni, del Senegal, è stato l'unico a rispondere alle accuse, mentre il senegalese Mamadou Gara, 27 anni, e il 46enne nigeriano Chima Alinno si sono avvalsi della facoltà di non rispondere

