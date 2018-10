Desiree | convalidato fermo tre indagati

Desirée - convalidato il fermo dei tre indagati Il nigeriano : "Mai toccata - era una bambina" : "Non mi sarei mai permesso neanche disfiorare Desirée perché si vedeva che era una bambina". Cosi'avrebbe detto il nigeriano accusato di stupro e omicidio della 16enne di Cisterna diLatina. Testimoni raccontano che dopo la crisi gli indagati l'avrebbero lasciata morire tentando solo un blando soccorso

Desirée - convalidato il fermo dei tre indagati Il nigeriano "Mai toccata - era una bambina" : "Non mi sarei mai permesso neanche disfiorare Desirée perché si vedeva che era una bambina". Cosi'avrebbe detto il nigeriano accusato di stupro e omicidio della 16enne di Cisterna diLatina. Testimoni raccontano che dopo la crisi gli indagati l'avrebbero lasciata morire tentando solo un blando soccorso

DESIRÉE MARIOTTINI : FERMO CONVALIDATO PER 3 INDAGATI/ Gad Lerner "Figlia di spacciatore e di madre 15enne" : DESIRÉE MARIOTTINI , fra gli arrestati anche il fidanzato. Ultime notizie “Acqua e zucchero mentre moriva”. Nuovi raccapriccianti dettagli sulla morte della povera 16enne(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:38:00 GMT)

Desirée Mariottini - convalidato il fermo per tre indagati. Uno di loro al legale : “Non l’ho sfiorata - era una bambina” : Il gip di Roma, Maria Paola Tomaselli, ha convalidato il fermo dei tre indagati per la morte e lo stupro di Desirée Mariottini. Il giudice si è riservato di decidere nelle prossime ore in merito all’emissione della misura cautelare. I tre sono stati interrogati nel carcere di Regina Coeli: secondo quanto si apprende, l’unico a rispondere alla domande del gip è stato il senegalese Mamadou Gara, mentre il suo connazionale Brian Minteh e il ...