Deridono il figlio per lo smalto | anche il papà si dipinge le unghie

(Di sabato 27 ottobre 2018) A Sam Gouveia, un bimbo di cinque anni che vive a Boston, è sempre piaciuto farsi colorare ledalla nonna, una ex estetista. Ma qualche giorno fa lui, che è sempre così allegro, è tornato a casa in lacrime: i compagni lo avevano deriso per il suorosso. Sam ha riferito alla mamma Martha che gli altri bambini lo prendevano in giro, dicendogli che i maschi non vanno in giro con lecolorate. EAaron non riusciva a crederci. Per aiutare il piccolo Sam a superare la delusione e a sentirsi bene con il suo, ha deciso dirsi lelui e di postare la foto delle loro mani su Twitter. «Questo è mio, Sam. Ha 5 anni. E oggi ha imparato quanto sia dannosa la mascolinità tossica. Mioè tutt’altro che perfetto, ma ha un cuore enorme e tanta empatia. Vede la bellezza in tutto ciò che lo circonda e, prima d’ora, non aveva mai avuto ...