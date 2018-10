DECRETO FISCALE 2018 Il contentino che non aiuta gli italiani vessati dal

Tre crepe nei 5 stelle. DECRETO FISCALE - Tap - Dl Sicurezza : il gruppo parlamentare inizia a ribollire - Di Maio e i vertici nel mirino : Ogni provvedimento ha la sua fronda. Ogni ministro ha i suoi ministri ombra. Ogni detto ha il suo contraddetto. E tutto si gioca dentro il Movimento 5 Stelle: governo e opposizione. Il malcontento nei confronti dello stato maggiore grillino, che siede nel consiglio dei ministri, è trasversale. È sì riconducibile a quell'area vicina a Roberto Fico ma restringere tutto al presidente della Camera sarebbe riduttivo se si pensa ...

DECRETO FISCALE - i parlamentari M5s Ruocco e Lannutti : “Sia modificato sui principi ispiratori del Movimento” : “Il Decreto fiscale dovrà essere modificato rispettando i principi ispiratori del Movimento 5 stelle”. Dopo che la crisi con la Lega sul maxicondono è stata evitata, la presidente della commissione Finanze della Camera Carla Ruocco e il senatore Elio Lannutti, entrambi eletti con il M5s, hanno diffuso una nota in cui chiedono che siano cambiate alcune parti. “Molte delle disposizioni del provvedimento all’esame del Senato sono ...

"Il DECRETO FISCALE deve essere cambiato in base ai valori M5S". Per Ruocco e Lannutti le modifiche non bastano : "Il decreto fiscale dovrà essere modificato rispettando i principi ispiratori del Movimento 5 Stelle. Molte delle disposizioni del provvedimento all'esame del Senato sono contrarie ai nostri valori" che sono invece "duri ed intransigenti nel contrasto alle pratiche evasive ed elusive soprattutto dei soggetti che reiterano condotte dannose per la società, frodando l'erario". Così la presidente della Commissione Finanze della ...

"Il DECRETO FISCALE deve essere modificato in base ai valori M5S". Per Ruocco e Lannutti le modifiche non bastano : "Il decreto fiscale dovrà essere modificato rispettando i principi ispiratori del Movimento 5 Stelle. Molte delle disposizioni del provvedimento all'esame del Senato sono contrarie ai nostri valori" che sono invece "duri ed intransigenti nel contrasto alle pratiche evasive ed elusive soprattutto dei soggetti che reiterano condotte dannose per la società, frodando l'erario". Così la presidente della Commissione Finanze della ...

Bollo auto - con il DECRETO FISCALE due vie possibili : la rottamazione e lo stralcio : Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto fiscale, l’atto collegato alla legge di Bilancio che ogni anno reca interventi urgenti in materia economica e finanziaria. Si tratta di uno dei decreti più importanti per la vita dei cittadini italiani e per le questioni riguardanti Tasse, riscossione tributi e cartelle di pagamento. Il decreto fiscale è l’atto che per esempio, negli ultimi ha portato i provvedimenti di rottamazione delle ...

Fattura elettronica 2019 : ultime novità nel DECRETO fiscale : Da mesi tutti sanno che entrerà presto in vigore la Fattura elettronica 2019. Il Decreto fiscale appena approvato e pubblicato in gazzetta ufficiale ha inserito delle novità non solo in merito alla Pace fiscale, ma anche per quanto riguarda l’obbligo di e-Fatturazione che debutterà da prossimo anno, e confermato alcune misure, tra cui proprio la data di entrata in vigore, 1° gennaio 2019.-- novità inserite nel capitolo “Disposizioni di in ...

"Nel DECRETO FISCALE c'è uno scudo sulle frodi". La denuncia del Pd : Nel decreto fiscale "c'è una grande porcheria perché nei limiti quantitativi di ammissibilità della dichiarazione integrativa 'speciale' c'è una indiretta copertura penale per i reati di dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture false e artifici contabili". Lo dice il dem Francesco Boccia, ex presidente della commissione Bilancio. Se il governo è in buona fede dovrebbe immediatamente dichiarare che ...

Lavoro - il DECRETO FISCALE smonta un altro pezzo di Jobs Act : allargata la cassa integrazione straordinaria : Il decreto fiscale modifica un altro pezzetto del Jobs act renziano. Dopo il decreto dignità che ha limitato l’uso di contratti a termine, arrivano ritocchini in materia di cassa integrazione straordinaria. Nel dettaglio, all’articolo 25 del decreto, il governo gialloverde concede la proroga della cassa straordinaria non solo per i casi di riorganizzazione o crisi aziendale, ma anche a seguito di un contratto di solidarietà per un ...

DECRETO FISCALE 2019 in Gazzetta ufficiale : ecco le novità previste : Il discusso Decreto fiscale è stato firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il provvedimento, dopo l’ok della Ragioneria di Stato e la bollinatura arrivata nella tarda serata di ieri, è arrivato al Colle, per la promulgazione del capo dello Stato. Il testo è stato trasmesso ieri al Senato, e d è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale con il (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119). Il Decreto fiscale aveva ricevuto un ri-approvazione ...

DECRETO FISCALE 2019 oggi in Gazzetta : ecco le novità previste : Il discusso Decreto fiscale è stato firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il provvedimento, dopo l’ok della Ragioneria di Stato e la bollinatura arrivata nella tarda serata di ieri, è arrivato al Colle, per la promulgazione del capo dello Stato. Il testo è stato trasmesso ieri al Senato, ed è attesa oggi la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il Decreto fiscale aveva ricevuto un ri-approvazione da parte del Governo, ...

Dal condono ai tagli ai ministeri : le 9 principali misure del DECRETO fiscale : In totale la sforbiciata per i ministeri è di 589,2 milioni: quasi 470 milioni a carico del Ministero dell'Economia, 29 milioni di tagli per l'Istruzione e la Ricerca, 24 milioni di dotazioni in meno ...

Sigarette - la mazzata del governo contro i fumatori : nel DECRETO FISCALE aumentano le tasse : aumentano le tasse sulle Sigarette. Lo prevede la bozza della manovra, in possesso dell'Agi, approvata dal Cdm ma ancora suscettibile di modifica. In particolare, gli aumenti riguarderanno i sigari, ...

DECRETO FISCALE : sanatorie subito al via - ?dal 2020 scontrino telematico : Otto sanatorie e un condono, che porterà in dote alla manovra 390 milioni di euro nel 2019, ma anche il rifinanziamento del Fondo per le Pmi, delle missioni di pace e delle agevolazioni per...

DECRETO FISCALE : sanatorie subito al via - dal 2020 scontrino telematico : Otto sanatorie e un condono, che porterà in dote alla manovra 390 milioni di euro nel 2019, ma anche il rifinanziamento del Fondo per le Pmi, delle missioni di pace e delle agevolazioni per l'...