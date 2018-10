Declassamento S&P | Di Maio | ' Cambieremo la manovra per questo? No | no | no | no'

lapresse

: Il declassamento di Moody's era atteso. Poteva andar peggio (l'outlook è 'stabile'). Per me i mercati non reagirann… - CottarelliCPI : Il declassamento di Moody's era atteso. Poteva andar peggio (l'outlook è 'stabile'). Per me i mercati non reagirann… - fattoquotidiano : Moody’s, Di Maio: “Declassamento rating? Accolgo responso con grande sorriso. L’Italia ha risparmio solido” - sole24ore : Declassamento Moody’s, cosa può succedere lunedì sui mercati -

(Di sabato 27 ottobre 2018) 'Nonla. No, no, no, no. E poi Standard & Poor's non ci ha declassati'. Ha risposto così Luigi Diai giornalisti, dopo il giudizio negativo espresso sull'Italia dall'agenzia di ...