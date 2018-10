Debito | economista della Bundesbank | “Italia lo riduca obbligando i cittadini a investire

ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 ottobre 2018) Piuttosto che chiedere aiuto ai partner europei, il governo italiano dovrebbe attingere all’ampio risparmio privato dei suoicostringendoli adin titoli di Stato una fetta consistente del loro patrimonio. E’ la provocatoria ricetta proposta dall’Karsten Wendorff alla Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Invece di un fondo europeo che compri i titoli di Stato italiani e che sarebbe in ultima analisi finanziato dei contribuenti europei – scrive Wendorff – si dovrebbe dare vita a un fondo nazionale, che comprerebbe i titoli di Stato”. Il fondo, prosegue l’(che parla “a titolo personale”, come precisato dalla banca centrale tedesca), sarebbe finanziato da “bond nazionali di solidarietà” che le famiglie italiane sarebbero obbligate a comprare per un ammontare pari al 20%...