Daniel Ricciardo | GP Messico F1 2018 | “Una pole fantastica con un giro perfetto Domani

F1 - GP Messico 2018 : Daniel Ricciardo beffa Verstappen e centra la pole. Terzo Hamilton - quarto Vettel : Daniel Ricciardo centra la pole position del Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e spegne i sogni del suo compagno in Red Bull, Max Verstappen, che voleva stabilire il nuovo record come detentore della pole più giovane della storia della classe regina. L’australiano riesce a superarsi nel finale arrivando a 1:14.759, beffano l’olandese per 26 millesimi. In seconda fila Lewis Hamilton (Mercedes) a 135, mentre è ...

F1 – Tra sacro e profano - Daniel Ricciardo in Messico mostra i suoi eccentrici calzini [FOTO] : Daniel Ricciardo, mai ordinario, durante un’intervista mostra i suoi eccentrici calzini dai disegni sacri Daniel Ricciardo ha mostrato in un’intervista un paio di calzini davvero particolari. Il simpaticissimo pilota della Red Bull, attualmente impegnato in Messico per il campionato mondiale di F1, ha alzato i suoi pantaloni ed ha fatto vedere l’eccentriche calze, contraddistinte da delle figure sacre. I disegnini sugli ...

Daniel Ricciardo - GP Stati Uniti 2018 : “Voglio tornare sul podio e sono convinto che la macchina sarà competitiva” : Daniel Ricciardo è apparso, come sempre, sorridente e spensierato nel corso della conferenza stampa che ha preceduto il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno (clicca qui per programma e tv). L’australiano spera di avere a disposizione una RB14 nuovamente competitiva, su una pista che, a sua detta, è una delle sue preferite. L’obiettivo primario dell’alfiere della Red Bull sarà tornare nuovamente sul podio, dato che ...

F1 – Con Ricciardo si ride sempre : Daniel il ‘disturbatore’ - l’intervista di Perez è esilarante [VIDEO] : Daniel Ricciardo esilarante a Sochi: l’australiano disturbatore di Sergio Perez durante un’intervista al Gp di Russia Manca ormai poco alle qualifiche del Gp di Russia che decreteranno la griglia di partenza della gara che si disputerà domani pomeriggio sul circuito di Sochi. Tra prove, penalizzazioni e giri in pista non mancano però i momenti per divertirsi un po’. E chi meglio di Daniel Ricciardo per farsi una grossa ...

F1 – La Red Bull emargina Ricciardo - Marko svela : “Daniel non parteciperà più alle riunioni del team” : Il pilota australiano non potrà più prendere parte alle riunioni in cui si parlerà della monoposto del prossimo anno, visto il suo passaggio alla Renault L’avventura di Daniel Ricciardo al volante della Red Bull si concluderà alla fine di questa stagione, nel 2019 infatti l’australiano sarà un pilota della Renault insieme a Nico Hulkenberg. AFP/LaPresse Motivo questo che ha spinto il team di Milton Keynes ad escludere da oggi ...

F1 Red Bull - Gp d'Italia in salita per Daniel Ricciardo : TORINO - Daniel Ricciardo, dopo i problemi avuti in Belgio, venerdì monterà lo "Spec C" della Renault, diventando il primo corridore a utilizzarlo quest'anno. Gp d'Italia quindi in salita per l'...

F1 - Helmut Marko polemico sull’addio di Ricciardo : “pensavamo di avere un accordo con Daniel” : Daniel Ricciardo dice addio alla Red Bull, il commento di Helmut Marko sull’accordo saltato tra il team inglese ed il pilota australiano Dopo 26 giorni di vacanza il campionato mondiale di Formula Uno torna in pista per il Gp del Belgio con tante novità. Daniel Ricciardo ha deciso di dire addio alla Red Bull, con una decisione improvvisa quanto repentina. A commentare l’addio del pilota australiano al team inglese Helmut Marko. ...

Pierre Gasly al posto di Daniel Ricciardo in Red Bull : Pierre Gasly è l’erede di Daniel Ricciardo sul sedile della Red Bull. Dal 2019 sarà lui il nuovo compagno di