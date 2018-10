Dà un appuntamento alla ex fidanzata e la uccide in strada a colpi di pistola

Dà appuntamento alla ex in strada poi le spara cinque volte : Nuovo orrore a Roma: una 23enne è stata uccisa a colpi di pistola in strada. È stato lo stesso omicida a chiamare la Polizia...

Festival GialloLuna. Da Frankenstein ai robot protocollari. Doppio appuntamento alla Classense : Tra gli spettacoli da lui diretti: 'Studio per Le Onde di Virginia Woolf' , Teatro Due, Roma, 1995, ; 'Bartleby the Scrivner' , Blue Heron Theater, New York, 2005, ; 'La Tempesta' , Stromboli, 2016, .

Puliamo il mondo : appuntamento alla Gozzano : Puliamo il mondo con Legambiente A partire da oggi, venerdì 28 settembre, le iniziative si svolgono nei seguenti Comuni: Borgo d ' Ale, sabato 29 settembre nel primo pomeriggio Cigliano, venerdi 28 ...

Ricerca - Pompei partecipa alla 'Notte europea' : appuntamento venerdì dalle 15 alle 19 - : La Notte Europea dei Ricercatori 2018, rientra nella manifestazione #ERN18, BE a citizEn Scientist , Bees, , coordinata dall'Associazione Frascati Scienza volta a incoraggiare la partecipazione dei ...

Roma - torna “Scientific Park” : l’appuntamento dedicato alla scienza - Astronomia e Vulcani a portata di bambini : torna anche quest’anno ‘Scientific Park’, l’appuntamento dedicato alla scienza rivolto ai ragazzi tra i 3 e i 12 anni e alle loro famiglie, che si daranno appuntamento sabato 7 ottobre dalle 10 alle 18,30 nell’area degli Acquedotti del parco regionale dell’Appia Antica per la sesta edizione dell’evento. Una giornata di raccolta fondi e promozione delle attivita’ didattiche e divulgative ...

Torino - blitz dei vigili alla prima casa d'appuntamento con sex doll : “Non in regola” : La polizia municipale ha riscontrano un esercizio abusivo dell'attività di affittacamere e diffidato i gestori dal proseguire nel business. Un brutto colpo per la prima casa d'appuntamento italiana formata da sex doll che a pochi giorni dall'apertura aveva già fatto il tutto esaurito almeno fino ad ottobre.Continua a leggere

Torna 'Notti in centro' : giovedì ultimo appuntamento con Bergamo Balla : Il programma di BergamoBalla prevede undici postazioni totali: tanti spettacoli, moltissimi artisti, la partecipazione di scuole di ballo e danza, ancora una volta affiancate dall' apertura ...

Il Pd ricorre alla piazza. M5s irride : "appuntamento fra intimi" : Il Pd ricorre alla piazza per protestare contro la politica del governo giallo-verde. Ad annunciarlo il segretario, Maurizio Martina, in un'intervista a Repubblica: "Penso che sia venuto il momento di chiamare ad una mobilitazione nazionale gli italiani che non si rassegnano a vedere questo Paese in preda ai seminatori di odio. Il Pd fa un passo avanti e chiede a tutti di fare altrettanto. Il Pd rilancia il suo impegno anche con ...

Modella dà appuntamento a centinaia di ragazzi su Tinder/ Video - l’esperimento alla ricerca dell’uomo giusto : Una particolare iniziativa ha coinvolto centinaia di ragazzi conosciuti su Tinder, famosa applicazione dove si può conoscere l'anima gemella o la storia di una sera.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 10:21:00 GMT)