Da Temptation Island a Uomini e Donne | Ivan Gonzalez è il nuovo tronista? Guarda il VIDEO

Gossip Temptation Island - Giordano non è innamorato di Nilufar? La risposta : Nilufar e Giordano, dopo Temptation Island Vip il sereno? News sulla coppia I Gossip su Giordano e Nilufar di Temptation Island Vip sembrano non finire mai! Il loro percorso è stato uno dei più seguiti, soprattutto nella parte finale, visto che Giordano Mazzocchi era intenzionato a chiudere tutto con lei. L’ultimo falò, fortunatamente, non è […] L'articolo Gossip Temptation Island, Giordano non è innamorato di Nilufar? La risposta ...

Sossio e Ursula sono tornati insieme? Avvistamenti della coppia di Temptation Island : Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno insieme? Avvistamenti dopo Temptation Island Vip Sossio e Ursula sono tornati insieme? Credevamo che, dopo il falò di Temptation Island Vip, la donna non avrebbe più avuto intenzione di frequentare l’ex. E invece adesso pare che quell’ex non sia più un ex. Cosa sta succedendo? I due sono stati […] L'articolo Sossio e Ursula sono tornati insieme? Avvistamenti della coppia di Temptation ...

ANDREA DAL CORSO - TRONO CLASSICO/ L'ex single di Temptation Island esce con Mara Fasone ma... (Uomini e donne) : ANDREA Dal CORSO (Andrew) andrà in esterna con Mara Fasone nella puntata di oggi del TRONO CLASSICO di Uomini e donne. Ma non tutto andrà come previsto...(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 14:15:00 GMT)

Simona Ventura/ Pausa con Gerò Carraro dopo il successo di Temptation Island Vip (Maurizio Costanzo Show) : Simona Ventura, la conduttrice si ritaglia un momento di riflessione sentimentale dopo il successo con Temptation Island Vip in attesa di nuovi show. Oggi al Maurizio Costanzo Show(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:54:00 GMT)

FABIO E MARCELLA ESPOSITO / La coppia di Temptation Island Vip prossima alle nozze (Uomini e donne) : FABIO e MARCELLA ESPOSITO sono la prima coppia che ha lasciato Temptation Island Vip, arrivando al falò di confronto già nella prima puntata.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:29:00 GMT)

Temptation Island Vip - Andrea Zenga : ‘Con Alessandra Sgolastra è finita’ : “La nostra storia è finita”. Andrea Zenga non fa tanti giri di parole per parlare della situazione con Alessandra Sgolastra. I due sono stati tra i protagonisti di Temptation Island Vip ma per loro non c’è stato il lieto fine. L’avvicinamento della ragazza al tentatore Andrea Cerioli ha provocato delle ferite difficili da sanare nella loro storia, e nonostante i due abbiano ammesso anche nella puntata speciale di Uomini e ...

Gossip Temptation Island - Alessandra Sgolastra single : “Momento di leggerezza” : Alessandra Sgolastra single dopo Temptation Island Vip: l’ultimo Gossip Alessandra Sgolastra è single. Adesso abbiamo la certezza che, dopo Temptation Island Vip, non c’è stato nessun serio riavvicinamento con Andrea Zenga. Hanno preso due strade diverse e non rimpiangono quello che hanno fatto. La decisione è stata presa. E non si torna più indietro. Alessandra […] L'articolo Gossip Temptation Island, Alessandra Sgolastra ...

U&D - Marcella e Fabio ospiti : anello di fidanzamento e nozze dopo Temptation Island Vip : A circa un mese di distanza dalla fine delle registrazioni della prima edizione di Temptation Island vip, scopriamo che una delle coppie concorrenti del reality show [VIDEO], che ha visto alla conduzione Simona Ventura, sara' pronta a convolare a nozze. Parliamo di Marcella e di Fabio Esposito i quali, in una data prossima ma non troppo lontana si uniranno in matrimonio. La coppia, che ricordiamo aver abbandonato l'isola delle tentazioni dopo ...

Uomini e Donne - Nilufar e Giordano : la vita dopo Temptation Island Vip : Uomini e Donne: la nuova vita di Nilufar e Giordano dopo Temptation Island Vip Giordano e Nilufar continuano ad avere tutti gli occhi dei fan di Uomini e Donne su di loro. Tra tutte le coppie che hanno preso parte a Temptation Island Vip, loro sono senza dubbio quelli che hanno catturato di più l’attenzione del […] L'articolo Uomini e Donne, Nilufar e Giordano: la vita dopo Temptation Island Vip proviene da Gossip e Tv.

MARCELLA E FABIO ESPOSITO A UOMINI E DONNE/ L'anello di fidanzamento dopo Temptation Island Vip : MARCELLA e FABIO ESPOSITO, ospiti di UOMINI e DONNE, confermano di essersi ritrovati dopo Temptation Island Vip e di avere intenzione di sposarsi presto.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:25:00 GMT)

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI / Uomini e donne - il loro amore si è rafforzato dopo Temptation Island Vip : Ospiti di Uomini e donne, NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI fanno il punto sulla loro storia d'amore dopo Temptation Island Vip. Il confronto con Nicolò Ferrari.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:10:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : Trono Over con sorpresa da Temptation Island Vip : oggi Uomini e Donne: Gemma e Rocco si dicono addio, Giordano, Nilufar, Fabio e Marcello in studio La nuova settimana di Uomini e Donne parte col botto. Questo Lunedì, 22 Ottobre 2018, va in onda una puntata molto speciale. Oltre ad occuparsi dei protagonisti del Trono Over, Maria De Filippi torna ad ospitare in studio […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Trono Over con sorpresa da Temptation Island Vip proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island Vip - Sossio confessa : "Sono innamorato di Ursula" : I sentimenti che Sossio prova per Ursula non si sono ancora spenti: Aruta ha confessato di essere ancora innamorato della Bennardo, nonostante la fine della loro relaizone avvenuta durante il falò di confronto a Temptation Island Vip. I due volti noti di Uomini e Donne hanno deciso di dirsi addio, più per volontà della ex dama, ma il calciatore non pare volersi rassegnare all'idea di una rottura definitiva: dopo il post su Instagram in cui ...

Temptation Island Vip - Sossio Aruta : "Sono innamorato di Ursula - non voglio arrendermi! Io - vittima di pregiudizi" : Sossio Aruta, il calciatore protagonista delle ultime edizioni del Trono Over di Uomini e Donne che ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip, la versione vip del docu-reality prodotto da Maria De Filippi, insieme all'ormai ex compagna, Ursula Bennardo, conosciuta proprio all'interno dello studio del programma pomeridiano di Canale 5, è stato intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e Donne.Sossio, non solo è stato ...