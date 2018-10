Cucchi | Nistri | ' Via la divisa a chi ha sbagliato' - Il grazie di Ilaria | ' Avevo bisogno

Caso Cucchi - Nistri promette : 'Niente più divisa ai carabinieri che hanno sbagliato' : Il comandante generale sulla linea della fermezza, ribadisce come sia doverosa una sincera assunzione di responsabilità. 'Sono le parole che un cittadino perbene vuole sentire' commenta Ilaria Cucchi -...

Ilaria Cucchi : "Le parole di Nistri sono quelle di cui avevamo bisogno" : "Mi sento per la prima volta di potermi alzare la mattina senza l'esigenza di dovere chiedere scusa a mio fratello. Stiamo andando avanti continuando a credere nelle istituzioni", ha detto oggi la sorella di Stefano

Caso Cucchi - la sorella Ilaria risponde a Nistri : “Avevo bisogno di queste parole” : La sorella di Stefano Cucchi risponde alla lettera scritta dal comandante generale dei carabinieri Giovanni Nistri: "Mi sento per la prima volta di potermi alzare la mattina senza l'esigenza di dovere chiedere scusa a mio fratello". Nistri ha scritto: "Non si vuole e non si può credere che i carabinieri siano ciò che emerge dalla dolorosa vicenda".Continua a leggere

Cucchi - Salvini : «L'errore di uno non infanghi i sacrifici» Nistri : pochi sbagliano : 'Da ministro non ammetterò mai che l'eventuale errore di uno permetta a qualcuno di infangare il sacrificio e l'impegno di migliaia di ragazzi e delle ragazze in divisa'. Lo ha detto il ministro dell'...

Cucchi - se Nistri difende l'onore dell'arma - la ministra chiede la verità : Ferma la reazione del ministro della Difesa Trenta: chi sbaglia e tradisce i valori dell'arma dei carabinieri deve pagare, dice. Parole che suonano come monito per il comandante generale che aveva ...

Caso Cucchi - la difesa dell'arma del generale Nistri : 'In pochi lasciano la strada della virtù' : Parole che vengono sottolineate anche dal ministro della difesa Trenta: 'nell'accertare la verità bisogna isolare chi viola i valori dell'arma' -

