Cucchi | Nistri | Chi ha sbagliato non indosserà più la divisa

Cucchi - comandante dei Carabinieri Nistri : “Chi ha sbagliato non indosserà più la divisa” : Il comandante generale dei Carabinieri Giovanni Nistri: "Non possiamo essere accomunati - in 110 mila! - alle cattive azioni di pochi". Sui pestaggi che hanno portato alla morte il geometra romano ha scritto: "Dobbiamo trarre lezione anche da fatti tanto deplorevoli, per evitare che si ripetano. Li porteremo quale esempio di cosa non fare"Continua a leggere

L'ombra di Cucchi sulla festa dei carabinieri. Nistri - Trenta e Salvini : "Gli sbagli di pochi non infanghino la virtù di molti" : Sono pochissimi i carabinieri che non rispettano le regole che disciplinano l'Arma, e il loro operato non deve infangare la "virtù" dei 110mila che compiono ogni giorno il loro dovere. Ne è convinto Giovanni Nistri, comandante Generale dell'Arma, che nel corso della cerimonia per i 40 anni del Gis, il Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri, ha affermato: "L'Arma si deve ricordare che è nella virtù dei 110mila ...

Processo Cucchi - Anselmo (legale della famiglia) : “Depistaggio? Il generale Nistri ci dica fino a che livello è arrivato” : “fino a che livello può essere arrivato il depistaggio? Io lo chiedo al generale dell’Arma Giovanni Nistri. Vorrei che dicesse qualcosa: se il problema sono Casamassima, Rosati e Tedesco o se è molto più ampio e di diversa natura”. A rivendicarlo è stato Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi, dopo la nuova udienza del Processo bis in corso alla prima Corte d’Assise del Tribunale di Roma. Tutto mentre l’inchiesta si ...

Ilaria Cucchi contro il generale Nistri : "Vuole punire chi ha parlato" | Trenta : non è così - sarei intervenuta : Il giorno dopo l'incontro col Comandante generale dei Carabinieri la sorella di Stefano attacca: "Vuole punire chi ha parlato"

Ilaria Cucchi : «Il generale Nistri vuole colpire carabinieri che hanno parlato» Video Trenta : falso - sarei intervenuta : «Dal generale dei carabinieri mi sarei aspettata non dico delle scuse, ma certo non 45 minuti di sproloquio contro Casamassima, Rosati e Tedesco, unici che hanno rotto il muro d'omertà». La ministra difende Nistri