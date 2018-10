Cucchi | il generale dei carabinieri Nistri | ' Chi ha sbagliato non indosserà più la divisa'

Caso Cucchi - la difesa dell'arma del generale Nistri : 'In pochi lasciano la strada della virtù' : Parole che vengono sottolineate anche dal ministro della difesa Trenta: 'nell'accertare la verità bisogna isolare chi viola i valori dell'arma ' -

Cucchi - SALVINI "ERRORE DI UN CARABINIERE NON INFANGHI GLI ALTRI"/ Ministro appoggia Generale Nistri : CUCCHI, telefonata del CARABINIERE al 118 "Sta male". Ultime notizie, il comandante Nistri difende l'Arma in occasione dell'evento per il 40esimo anniversario del Gis