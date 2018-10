Crozza-Di Maio e il condono di Ischia | “Iscrivermi al Pd? Frase detta da una manina del

Crozza-Di Maio - le contraddizioni del leader M5S : Maurizio Crozza porta sul palco le molteplici contraddizioni del Vicepremier Luigi Di Maio - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Crozza/Di...

Crozza-Di Maio alle prese con la manina fantasma : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Crozza-Tria estrae dalla sua borsa la manina fantasma denunciata da Di Maio. E inscena un piano di fuga finale : Una grande rivelazione nel corso dell’ultima puntata di Fratelli Di Crozza, il programma di Maurizio Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove: il ministro Tria, a margine della conferenza stampa del governo, estrae dalla sua borsa ‘la manina’ fantasma denunciata dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. “Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Tria estrae dalla sua borsa la manina ...

Crozza-Di Maio alle prese con la manina fantasma che infila cose che non gli piacciono nel contratto di governo : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – veste i panni di Luigi Di Maio pronto per la Procura e per denunciare la “manina” che ha messo nel contratto del governo del cambiamento una serie infinita di cose che non gli tornano, e cancellare tutto quello che non gli piace, riga per riga, incluso il logo della Lega sulla copertina. “A cercare il pelo ...

Crozza-Di Maio alle prese con la manina fantasma : Maurizio Crozza - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - veste i panni di Luigi Di Maio pronto per la Procura e per denunciare la manina che ha...

Crozza-De Luca elenca tutti i meriti di Casalino : “Sull’iPhone è Siri che gli chiede le cose. Deficit? Penso a quello cognitivo di Di Maio” : Maurizio Crozza, nei panni di Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, durante Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, elenca tutti i meriti di Rocco Casalino: “È la mente pensante di questo governo. Il bosone di Higgs lo ha trovato lui una volta che è entrato al Cern: ‘Ma non vedete che sta là?’. Sull’iPhone è Siri che chiede a lui le cose”. L'articolo Crozza-De Luca elenca tutti i meriti di Casalino: ...

Crozza-Di Maio : 'Europa chiederà indietro i soldi agli italiani? Aboliremo anche il popolo' : Maurizio Crozza veste i panni di un Luigi Di Maio incontenibile in apertura della prima puntata della stagione di Fratelli di Crozza, in onda su Nove. Affacciato al suo balcone il vicepremier esulta e ...

Fratelli di Crozza - Di Maio esulta e lancia i soldi dal balcone : “Tagli alla sanità? Aboliremo pure le malattie” : In apertura della prima puntata della stagione di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza ha indossato i panni di un Luigi Di Maio incontenibile. Affacciato al suo balcone il vicepremier esulta e rivendica di aver abolito la povertà nel mondo per poi concludere: “L’Europa chiederà indietro i soldi agli italiani? E allora Aboliremo anche il popolo” L'articolo Fratelli di Crozza, Di Maio ...